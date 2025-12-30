高雄漸凍翁呼吸管脫落送醫搶救…1年後離世 女看護更一審仍判9個月

記者洪正達／高雄報導

朱姓漸凍正老翁因呼吸管掉落無法即時供氧，半小時後才被陳女發現緊急送醫，最後仍因搶救無效在一年後死亡。（示意圖／Pixabay）

高雄陳姓女看護2020年間照顧一名罹患漸凍症的朱姓老翁，但過程中因離開房間半小時，並沒有聽到呼吸管線脫落的警告聲導致老翁死亡，案經高雄高分院更一審，依過失致死罪嫌從輕改判9個月徒刑。

判決指出，陳女在前金區七賢二路某處照顧一名罹患漸凍症的朱姓老翁，由於呼吸道肌力不足需使用呼吸器，還要一併使用拍痰機器，但2020年4月26日當天下午4點多，陳女暫時離開老翁8樓房間到樓上廚房準備灌食用的營養品，當下老翁正在拍痰中。

但就在陳女離開房間不久，拍痰背心因消氣下沉，無法及時將痰液排出累積在呼吸道，導致呼吸管線脫落，這時機器立即發出警告聲及燈號，無法即時供氧，直到陳女5點03分回來，發現朱姓老翁已缺氧失去意識，緊急撥打119送醫急救後仍無法恢復，直到2021年5月中旬死亡，陳女事後因涉犯過失致死罪起訴。

陳女在庭審時表示，不曉得使用拍痰背心時不能離開，但老翁事發1年多才死亡，主張與管線脫落沒有因果關係；但案情歷經一、二審均判處她10個月徒刑，但陳女仍不服上訴，最高法院審理後將原審撤銷發回，高雄高分院還是認定他有罪，但從輕改判9個月，全案未定讞。

