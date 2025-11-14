高雄漾藝術博覽會 11/16登場

二○二五高雄漾藝術博覽會即日起至十一月十六日於駁二大勇區P3倉庫登場，集結四十歲以下年輕藝術家展出，並首度與高雄在地藝廊及藝文空間深度串聯，將青年藝術能量由展場擴展延伸至城市藝廊，觀眾可於展期間走逛漾藝博與藝廊展覽，開啟一場城市藝術漫遊，感受年輕創作的多樣風景；佈展期間因受鳳凰颱風影響，來自台灣各地的年輕藝術家們未能如期進行陳設，為呈現完善的展出狀態，首日調整為下午二時開展。

高市府文化局王文翠局長表示，漾藝博自二○一五創辦以來，持續為四十歲以下、尚未簽訂畫廊經紀約的青年藝術家提供展出與販售的平台，是高雄推動當代藝術與青年創作的重要品牌；今年特別推出「漾藝新徑」企劃，與十四家高雄在地藝廊及藝文空間合作，各推出一檔四十歲以下年輕藝術家的展覽，期望透過展館交流、市場匯聚的方式，擴大藝術家曝光與能見度，讓愛好藝術的朋友走進城市街區，感受不同展演空間與創作，也為高雄帶來多元、豐富的藝術氛圍與視野。二○二五高雄漾藝術博覽會共有兩大展區，「藝術新銳區」以徵件評選方式展出三十五位入選藝術家，以獨立展間的形式自由呈現個人創作風格，媒材、主題不設限，展現新鮮的視覺語彙；「藝術特展區」邀請曾參展漾藝博且表現優異、或曾獲高雄獎殊榮等十三位藝術家參與，以「有機合成」為策展主軸，細膩呈現藝術創作如同植物般有機的生成過程，吸納了生命經驗、情感記憶、與世界的交流互動，交織出精彩創作。