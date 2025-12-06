高雄澄清湖廠檢修！ 60萬戶12/7停水10小時

高雄市民注意！台灣自來水公司將於12月7日上午8點起，針對澄清湖廠69kV變電站進行電氣設備檢驗，屆時將對三民區、苓雅區、仁武區等11個行政區實施壓降和停水，預計影響供水長達10小時，約60萬戶居民將受到影響。

高雄市民注意！台灣自來水公司將於12月7日上午8點起，針對澄清湖廠69kV變電站進行電氣設備檢驗。（示意圖／pexels）

根據水公司的說明，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條，每年都需進行停電檢驗，因此澄清湖淨水場必須停水以提升設備的穩定性。同時，為了避免重複停水造成民眾的不便，水公司將同步進行「既設變電站拆除作業」、「前鎮區管線穿越箱涵改善工程」及「仁武區永宏巷1500mm管線維修工程」。

此次檢驗預計影響的時間從12月7日上午8點到晚上6點，屆時三民區、鳥松區、鳳山區、前鎮區、苓雅區及仁武區將有27萬戶面臨停水。此外，三民區、鳳山區、鹽埕區、新興區、鼓山區、左營區和前金區也將部分實施水壓降低，受影響戶數達33萬。

高雄將近60萬戶停水。（圖／台灣自來水公司第七區管理處提供）

水公司強調，除了停水和降壓的區域外，其餘地區的供水將維持正常。但在恢復供水後，自來水管線的末端、大樓及地勢較高的地區，由於水壓恢復需要時間，可能會導致恢復供水的時間延遲。

水公司提醒民眾，應在停水前6小時完成儲水，並在停水期間關閉抽水機電源（圖／台灣自來水公司第七區管理處提供）

水公司提醒民眾，應在停水前6小時完成儲水，並在停水期間關閉抽水機電源。如果建築物的自來水進水口低於地面，則需在停水期間將總表前的制水閥關閉，以避免虹吸污染的風險。待供水恢復後，應將所有水閥打開排氣，以便迅速恢復正常供水。

