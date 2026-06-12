南部中心／陳家祥、張可倫 高雄市報導

高雄澄清湖旁的一處池塘，被民眾發現，竟然一夕之間出現大量魟魚，懷疑是被人惡意棄養，動保處說會盡快移除，一旦查到是有人棄養，最高將可開罰15萬元。

高雄澄清湖旁池塘出現大量魟魚 疑被人惡意棄養 最高可罰15萬

高雄澄清湖旁邊的池塘，一夜之間，出現大量魟魚。（圖／民視新聞）

池塘裡，民眾往水裡一看，一個個圓圓扁平的身影，竟然是魟魚，而且數量多得嚇人。民眾說：「一大早看到很多啊，以前這個水位再低，根本連一隻也沒看到。」也有民眾猜測「可能半夜繁殖場來放的，以前魟魚很貴啊，現在有價無市。」高雄澄清湖旁邊的池塘，一夜之間，出現大量魟魚，目擊民眾簡直嚇壞，由於過去曾經一度流行飼養魟魚，但現在熱潮退去，價格下跌，不排除是被人惡意棄養。海洋大學水產養殖學系副教授黃之暘說：「推論這可能是有養殖場，或者是人為飼養之後的棄養，因為牠經過了長時間的適應跟演化，所以牠已經成為了真正的淡水魚類。」

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高雄澄清湖旁池塘出現大量魟魚 疑被人惡意棄養 最高可罰15萬

魟魚疑似遭人惡意棄養，恐影響生態。（圖／民視新聞）

高雄連日下雨，池塘出現魟魚，專家推測，這種魟魚可能是珍珠魟和三色魟的混種，食量相當大，如果是人為飼養壽命可以到15年，野生的魟魚，也有6到9年壽命，體型從35公分~90公分都有，牠們會捕食當地的原生魚類，導致在地生態失衡。高雄市動保處副處長郭明欽：「權責辦理後續查處及移除作業，倘查明確有民眾違法棄養或放生行為，最高可處15萬元罰鍰。」相關單位目前持續監控水質，如果真的是人為棄養，也將找出違法的飼主，依法開罰。

原文出處：高雄澄清湖旁池塘出現大量魟魚 疑被人惡意棄養 最高可罰15萬

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