高雄濁口溪暴漲！2怪手司機受困沙洲 39警消出動橡皮艇激流救人

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高雄市六龜區濁口溪暴漲，2名怪手司機來不及撤離困在河道中央的沙洲上。（高雄市政府消防局提供）

今（10日）下午，2名怪手司機在高雄市六龜區濁口溪河床進行疏浚作業時，溪水暴漲瞬間包圍工作區域，2人來不及撤離而動彈不得。高雄與屏東消防接獲報案後，共出動39人趕赴現場，救難人員駕駛橡皮艇，成功在下午4時10分將2人救回岸上。

溪水暴漲包圍工作區 橡皮艇挺進激流5分鐘迅速救援

六龜警分局新威派出所與消防單位於下午3時許接獲報案，稱李姓與黃姓2名挖土機司機在濁口溪河床施工時，因上游暴雨導致河道潰堤，溪水迅速暴漲包圍，將2人困在河道中央的沙洲上。

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警消獲報後，立即整合高雄市消防局茂林、六龜、內門分隊、屏東縣特搜隊及水利署第七河川分署人員共同投入搶救。由於山區降雨持續且溪水湍急，搜救人員決定採取橡皮艇橫渡救援，於下午4時05分駕駛橡皮艇出發，並於4時10分順利將受困工人載回岸邊。經現場初步檢查，兩人均未受傷。

警消籲豪雨期勿進河床

消防局指出，近期受梅雨鋒面及西南氣流影響，高雄山區降雨頻繁，溪流集水區水位變化劇烈，即使施工現場當下沒有降雨，上游短時間強降雨仍可能在極短時間內引發溪水暴漲，風險難以預測。警消也呼籲，豪雨期間應避免進入河床、沙洲及溪流周邊，以防突發洪水造成受困，危及生命安全。

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