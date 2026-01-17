高雄濕地公園驚現「牛奶河」 愛河疑又遭廢水汙染 網炸鍋

高雄河川偷排廢水事件頻傳，圖為2024年6月12日愛河上游仁武區北屋北街河川呈現乳白色。（高市府環保局提供）

高雄有民眾在三民區檨仔林埤濕地公園驚見「牛奶河」，現場疑似遭排放汙水，河川變成一片乳白色。高市環保局獲報後派員現場檢測，研判為上游生活汙水未完全截流，已通報水利局盡速調整。愛河類似事件非首例，網友為此議論紛紛。

根據《ETtoday新聞雲》報導指出，三民區檨仔林埤濕地公園近日被發現，現場流出混濁、乳白色的廢水，整片彷如「牛奶河」一般，民眾擔心汙染持續擴大，趕緊通報。

高市環保局16日表示，已派員至檨仔林埤濕地公園（愛河上游）現場檢測水質，pH為7.74，水溫23.8℃，溶氧1.40mg/L，導電度1016μS/cm，水色略白，除溶氧略低外，其餘數據無異常。研判為上游生活汙水未完全截流，已通報水利局盡速調整，以維護愛河水體品質。

網友表示「流奶與蜜的應許之地？」、「汙水還要特地幫它掩飾一下名字」、「又要找不到汙染源了」、「每次都是等流完再測，符合標準謝謝」、「高雄又有地方要加裝圍欄防拍攝了」。

類似案例非首見，去年7月底就有民眾發現，仁武區北屋滯洪一帶愛河水竟變成乳白混濁牛奶色，懷疑周邊工地有人趁雨勢偷排廢水，氣得向環保局檢舉。當時環保局接獲陳情前往巡線稽查，發現北屋北街大樓建案工地包商施作環氧樹脂工程，施工完畢後，將清洗油漆工具的廢水排放道路側溝，造成汙染。環保局表示，此舉違反《水汙法》30條規定，除了最低可裁處3萬、最高能罰至300萬元罰鍰。

此外，2024年6月12日也曾有臉書網友PO出仁武區北屋北街川流呈現乳白色狀照片，高市府環保局獲報後，隨即派員到場巡查，經相關人員循線稽查，查獲仁武區一處營建工地新建大樓案場，粉刷洗滌廢水未經妥善處理，就直接排於前方大排。

