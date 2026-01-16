高雄灣市38BOT 動土

高雄市政府攜手統一超商「灣市38 BOT案」舉行動土典禮。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

高雄市政府攜手統一超商「灣市三八 ＢＯＴ案」，十六日舉行動土典禮，這是近年來首件公有市場用地ＢＯＴ成功開發案，投資超過九億元，將興建地下二層、地上六層的綜合型建築「悠活生活館」，預計一一七年完工營運，多元商業服務及生活機能帶動區域經濟發展。

動土典禮由副市長羅達生、統一超商公司協理李宗賢及議員、在地里長等祈福起鏟共同見證，未來「灣市三八 ＢＯＴ案」將完工營運，將為高雄榮總周邊生活圈導入多元商業服務及生活機能。

廣告 廣告

高雄市政府攜手統一超商「灣市38 BOT案」舉行動土典禮。（記者許正雄翻攝）

統一超商公司表示，「悠活生活館」是市場空間的轉型，更是區域生活機能與商圈發展的新里程碑，生活館以「航向大海的船」為設計，展現創新的活力，營運後將整合統一集團資源及餐飲品牌，滿足地方民眾日常生活所需，更因應消費所需規劃三百七十席位停車空間，紓解周邊停車需求，為市府及民眾啟動便利生活新篇章。

副市長羅達生表示，基地位處高雄榮民總醫院周邊，鄰近高鐵左營站，具備醫療、住宅與交通優勢，市府透過完善招商規劃與投資環境整備，並藉由BOT公私協力模式，引進民間投資能量，加速公共建設推動，成功吸引統一超商投資。

高雄市經發局長廖泰翔指出，投資超過九億元，也預計提供超過三百個在地就業機會，並優先聘用高雄居民，基地規劃興建複合式現代化購物市場及停車場，期待開發案可以為榮總周邊一帶提供完整的社區生活服務、觀光休憩及地區型的商業服務。