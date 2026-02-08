高雄火噬一家7口…困鐵棺「1焦屍身份曝」！母跺腳哭斷腸指路：還有人

記者簡榮良、黃啟超／高雄報導

淒厲聲聲喚，希望兒子聽到快出來！高雄鳳山區保泰路一處3層樓透天厝，今（8）日凌晨0時許全面燃燒，4人倉皇逃出，卻遲遲不見35歲顏姓男子身影，母親穿一件式睡袍無助跺腳哭斷腸，逢人指路「裡面還有人」；但不幸的是，火勢撲滅後，消防於3樓後方地上尋獲一具焦屍、2樓也尋獲1隻貓咪屍體，經確認死者是35歲顏姓男子，在清潔公司上班，在家中排行老么，其30歲妻子、6歲兒子外出躲過死劫。過年前，一家7口、四代同堂，被這起無情火燒得支離破碎。

廣告 廣告

火勢撲滅後，消防於3樓後方床鋪上尋獲一具焦屍、2樓也尋獲1隻貓咪屍體，經確認死者是35歲顏姓男子，在家排行老么。（圖／翻攝畫面）

「我家！我家啦...那是我家！」媳婦聽聞噩耗從巷子口一路狂奔嘶吼，眼神無助、失焦，警方怕她衝進火場連忙攔阻，此刻大火伴隨濃煙，將一棟3層樓的民宅包覆，近乎難以辨識。低溫下，母親僅穿著桃紅色一件式睡袍，不難看出倉促逃生，手裡的手機螢幕顯示通話中，但電話那頭始終沒接聽：「（死者）還在樓上...我打電話都不接」，只好逢人指路「裡面還有人」，希望多少加速救援時間。

大火伴隨濃煙，將一棟3層樓的民宅包覆，近乎難以辨識。（圖／翻攝畫面）

火勢於0時51分控制，1時10分撲滅，消防於3樓後方房間尋獲一具焦屍躺在地上，確認為35歲顏姓男子，起火點疑似在2樓，火勢阻斷逃生路線，顏男只能不斷往樓上、退到最後面的房間躲避，直到無路可退最終不幸罹難；此外，2樓尋獲一隻罹難貓咪的遺體，總共釀2死。

媳婦聽聞噩耗從巷子口一路狂奔嘶吼，眼神無助、失焦，警方怕她衝進火場連忙攔阻。（圖／翻攝畫面）

據悉，這棟透天厝住著一家7口、四代同堂，包括：83歲阿嬤、父親、母親、35歲顏男、30歲顏妻、顏男6歲兒子、36歲顏男哥哥；火災當下4人逃出，顏妻帶著兒子外出逃過一劫。就快過年團聚，老天對他們開了玩笑，一家7口不再完整，短時間流離失所。詳細起火原因等待火調釐清當中。

媳婦聽聞噩耗從巷子口一路狂奔嘶吼，眼神無助、失焦，警方怕她衝進火場連忙攔阻。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

國1重大車禍！「拖板車+砂石車+貨櫃車」折甘蔗…1人受困

死推人畫面曝！愛媽嗆「觀音指示不餵狗…背因果」踢鐵板 判決出爐

破雨棚…高雄女子全裸亡！父認屍「看一眼就走」跳針1句話

手術中…名醫一旁納涼！爆廠商「代刀3年」 博田院長：全台很多都這樣

