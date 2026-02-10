高雄烤魚推薦 楠梓宵夜必吃美食 人氣爆棚鹽烤魚+薑母鴨

美食中心/綜合報導

高雄烤魚店推薦必吃 現烤吳郭魚成為楠梓海鮮美食新霸主

說到高雄鹽烤魚專賣店推薦名單，近期在地社群熱議度飆升的魚樂陳．鹽烤魚專賣店絕對是榜上有名！位於高雄楠梓區後昌新路，這間原本只主打薑母鴨的老字號餐廳，從 2024 年冬季起華麗轉型，加入主打現烤、無土味的巨無霸鹽烤吳郭魚，迅速吸引大批饕客上門。無論是想找楠梓必吃美食、楠梓聚餐餐廳，或是高雄人尋覓深夜料理新選擇時，這裡都成為不少人心中的首選口袋名單。

高雄烤魚店推薦《魚樂陳．鹽烤魚專賣店》的招牌料理「巨無霸鹽烤魚」，以飽滿份量與職人手法深受饕客喜愛，成為來店必點的人氣首選（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

無土味巨無霸烤魚 搭配高雄泰國蝦推薦與鳳螺更對味

楠梓人氣海鮮專賣店魚樂陳，主打招牌「巨無霸鹽烤魚」，嚴選現宰的鹹水養殖吳郭魚，肉質細緻無腥味、完全沒有土味，一尾重量達 2～3 斤，適合三人共享，是聚餐與家庭聚會時的高雄海鮮首選。全程慢烤約 40 分鐘，搭配蔥、薑、蒜與兩款獨門胡椒粉調味，不加醬汁，即能完美呈現魚肉的天然鮮甜與炭香風味，展現職人等級的烤魚工藝。推薦搭配招牌「鹽烤泰國蝦」或「嗆辣鳳螺」，整桌海鮮料理層次豐富、風味爆表，是海鮮控不可錯過的高CP值美食饗宴。

高雄楠梓海鮮專賣店《魚樂陳．鹽烤魚專賣店》的烤泰國蝦味道實在，鹽烤後香氣十足，蝦肉新鮮又有彈性，讓人一吃就停不下來（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

楠梓宵夜美食＋海鮮快炒雙強出擊 適合聚餐也適合續攤

作為高雄宵夜美食代表之一，魚樂陳不僅供應招牌鹽烤魚與冬季限定暖心薑母鴨，還提供烤蝦、烤鳳螺、炒高麗菜、蔥花蛋，份量實在，兼具口感與飽足感，讓人一試成主顧。店內設有 17 桌座位，最多可容納 50 人包場，是高雄深夜聚餐、親友聚會與部門聚餐的熱門餐廳首選。不論想品嚐職人級烤魚、享受暖呼呼的薑母鴨火鍋，還是來一場熱炒宵夜小酌，魚樂陳都能一次滿足，穩坐楠梓區聚餐推薦排行榜，深受在地老饕與外地遊客喜愛。

高雄楠梓聚餐餐廳《魚樂陳．鹽烤魚專賣店》的蔥花蛋份量十足，每一口都能吃到濃郁蛋香超滿足（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

高雄寵物友善餐廳推薦 鄰近停車場 步行僅需 1 分鐘

除了料理出色之外，店家在用餐環境上也展現滿滿貼心。魚樂陳是少見的楠梓寵物友善店家，歡迎毛孩同行，讓飼主能安心與寵物共享美味時光；而店旁步行 1 分鐘即可抵達停車場，對於開車族來說相當方便。結合新鮮食材、親切服務與便利位置，魚樂陳自然成為在地人心中的楠梓好吃熱炒代表。不論是想吃得飽、吃得巧，還是單純想找個舒適空間與親友聚聚，這裡都是值得一訪再訪的好去處。

《魚樂陳．鹽烤魚專賣店》

地址：高雄市楠梓區後昌新路8號

連絡電話：0900-506-577

官方FB：https://rink.cc/ws3x3

官方IG：https://rink.cc/k96z1

（最新資訊請以商家公告為準）