高雄無業男毒蟲闖空門 公家機關遭洗劫！偷光六龜區公所3C設備

行竊的周男坦承趁假日區公所空無一人，闖入洗劫。讀者提供



高雄六龜區40歲周男因長期無業、沉迷毒品缺錢，竟盯上公家機關3C設備，趁區公所假日無人，先後闖入「彩蝶復育貨櫃」及清潔隊衛生掩埋場，掃空電腦、音響、冷風扇等設備，甚至拔走監視器主機企圖掩飾行蹤。警方線鎖定周男，逮捕時查獲毒品及未出售贓物，案件依竊盜罪與毒品罪移送檢方偵辦。

據了解，周男為躲避追查，犯案時還特意拔走掩埋場的監視器主機，企圖破壞錄影畫面；不過警方接獲報案後立即成立專案小組，從周邊道路的監視器畫面分析犯嫌動向，迅速鎖定周男涉案。

廣告 廣告

警方10日持拘票上門拘提，當場在他身上查獲毒品，並於住處搜得尚未變賣的贓物，包括音響喇叭等。面對警方訊問，周男坦承犯行，並在員警帶往現場後詳述趁假日四下無人時的犯案手法。

警方指出，周男為當地列管治安人口，長期吸毒、生活不穩定，疑似因缺乏收入才鋌而走險。全案訊後依竊盜罪及違反《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦，並將追查是否涉及其他竊案及贓物流向。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

「座標挖毒」交易被識破！緝毒神隊友可樂公園揪出整坑大麻菸彈

嗆聲恐嚇雙罷劫！高雄男喊「有槍打掉你」 遭判刑2月

高雄特勤勤務大體檢「避凸槌」 警局下令改善