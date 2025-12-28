高雄無號誌小巷機車相撞起火 43歲騎士受困身亡

南部中心／鄭兆佐、鄧山田、陳芷萍 高雄市報導

高雄鳳山區鳳松路一條沒有交通號誌的小巷子，28日凌晨發生機車相撞事故，其中一輛機車瞬間起火燃燒，43歲騎士被重壓在機車底下，當下根本無法逃生，附近民眾還聽到哀嚎聲；另一名26歲騎士則是翻身逃出，灼傷送醫，酒測值為零。





高雄無號誌小巷機車相撞起火！ 43歲騎士受困遭燒死

兩輛機車行經小巷子都沒減速，直接撞上，機車當場倒地起火燃燒，釀成一死一傷。（圖／民視新聞）

深夜兩點多，兩輛機車行經小巷子都沒減速，直接撞上，機車當場倒地，沒幾秒鐘，其中一輛機車突然冒出大火，被壓在車下的騎士大聲喊叫，驚動附近住戶。住戶描述當時情況，「剛開始是聽到相撞的聲音，還有人在叫，我就開窗戶看，哎喲，著火，我們就趕快下來。」另一名男住戶說，「我原本聽到砰很大聲，我是聽到有慘叫聲，看到說已經起火了，我看到就是已經一團火光了。」火勢愈燒愈大，另一名騎士趕緊翻身，但卻站不穩又倒下，這時一名路人拿了滅火器趕緊滅火，三分鐘就把火勢撲滅，「有人跑去騎摩托車跑去那個加油站拿滅火器，他有爬過來，另外那一位就在那邊了啊，我看他手還在動啊，已經沒辦法去救他了，火很大，當場燒死。」

廣告 廣告









高雄無號誌小巷機車相撞起火！ 43歲騎士受困遭燒死

兩輛機車行經小巷子都沒減速，直接撞上，機車當場倒地起火燃燒，釀成一死一傷。（圖／民視新聞）

高雄市鳳山分局文山派出所長何佳龍表示，12月28日2時49分許獲報在鳳山區鳳松路180巷、武松街口，吳男（26歲）騎乘普重機車沿鳳松路180巷（西向東）至路口處時，與林蔡男（43歲）沿武松街（北向南）行駛之普重機車發生擦撞，林蔡男之機車起火燃燒，民眾立即持滅火器滅火搶救，警方到場後，協助將手腳擦挫傷之吳男送長庚醫院救治，其酒測值為0，而林蔡男已無生命跡象。記者實際到這個路口查看，是一處無號誌的路口，雖然四周設有提醒慢行的告示牌和閃燈，但深夜騎士恐怕都難以辨識，加上車速一快，很容易就出事。當地居民說，常常出車禍，因為都沒有人停下來啊，速度快啊。」機車車禍被活活燒死，相當罕見，幸運逃過一劫的另一名騎士，保住了性命，卻得依過失致死罪送辦。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：高雄無號誌小巷機車相撞起火！ 43歲騎士受困遭燒死

更多民視新聞報導

高雄垃圾車駕駛涉撞保全釀死 遭過失致死罪嫌移送

零下4度公路變溜冰場 日本關越道67車連環撞、20車起火2死26傷

高雄男「恍神開車」撞斷電桿衝進消防隊 9輛消防員私人車輛遭殃

