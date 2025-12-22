中央社

高雄然一酒店加入萬豪集團 開幕剪綵 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

高雄「晶英國際行館」2025年8月改名「THE AMNIS然一酒店」，並加入萬豪酒店旗下奢華系列品牌，22日開幕剪綵。

中央社記者蔡孟妤攝 114年12月22日

高雄然一酒店加入萬豪集團 開幕剪綵 高雄「晶英國際行館」2025年8月改名「THE AMNIS 然一酒店」，並加入萬豪酒店旗下奢華系列品牌，22 日開幕剪綵。 中央社記者蔡孟妤攝 114年12月22日
高雄然一酒店加入萬豪集團 開幕剪綵 高雄「晶英國際行館」2025年8月改名「THE AMNIS 然一酒店」，並加入萬豪酒店旗下奢華系列品牌，22 日開幕剪綵。 中央社記者蔡孟妤攝 114年12月22日

其他人也在看

張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝　警追「冷錢包」查金流

張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝　警追「冷錢包」查金流

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前91
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光　在校表現校方全說了

北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光　在校表現校方全說了

台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前76
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」

金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」

婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...

styletc ・ 6 小時前5
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因

張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因

捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前84
簡舒培大翻車！批北市警網失靈　臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴

簡舒培大翻車！批北市警網失靈　臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴

北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。

中天新聞網 ・ 4 小時前253
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應

福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應

福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前20
福原愛挺巨肚再婚！罕提江宏傑「2020年就想離婚」戀情時間線全說了

福原愛挺巨肚再婚！罕提江宏傑「2020年就想離婚」戀情時間線全說了

福原愛與江宏傑2021年婚姻亮紅燈，離婚官司纏訟多年，直到去（2024）年3月才順利落幕。福原愛近日透過日媒證實再婚、懷孕雙喜訊，對象正是此前幽會遭直擊的「橫濱大谷翔平」。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前8
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈　強度恐達冷氣團等級

2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈　強度恐達冷氣團等級

今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前4
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了　未來20天「1類人」要注意

北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了　未來20天「1類人」要注意

27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前265
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」　1個月後狂降50%

壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」　1個月後狂降50%

血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前3
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍　結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了

蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍　結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了

49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。

鏡報 ・ 1 天前9
趙露思出席典禮爆「禮服遭潑墨」只能穿舊款頂替　本人鬆口認了

趙露思出席典禮爆「禮服遭潑墨」只能穿舊款頂替　本人鬆口認了

中國女星趙露思曾因身體狀況而停工多時，後續又跟經紀公司「銀河酷娛」爆發合約糾紛，但如今的趙露思不只憑藉戲劇《許我耀眼》逆襲翻身，還簽下新東家重新出發。不過昨（21日）趙露思出席頒獎典禮時，身上的禮服跟珠寶不搭也引起大眾討論，甚至傳出她的禮服在開場前「失蹤」等說法，對此，趙露思也回應了。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前5
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖　逼真縫合疤痕曝光

阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖　逼真縫合疤痕曝光

由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前6
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！

果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！

據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...

styletc ・ 2 小時前1
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝　醫驚：糖尿病了

不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝　醫驚：糖尿病了

有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前3
隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險

隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險

台北市日前發生重大治安事件。在下班尖峰時段，人潮最密集的北車周邊與中山站誠品南西商圈，先後傳出煙霧彈攻擊及無差別殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會震驚。警方全面調查中，相關單位也緊急加強公共場所安全戒備。 隨機傷人事件 從公共衛生看懂8個關鍵 對此，重症醫師黃軒指出，當前全球反覆出現「隨機傷人事件」，若以公共衞生觀看，這類事件的反覆出現，本身就代表它不是偶然！他進一步表示，隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗。而所有「看起來突然的悲劇」，其實早就在我們集體忽略的地方，慢慢醞釀。 1、這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。公共衛生的定義很清楚：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」 2、事件發生前，風險其實早就存在回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態。問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住。 ．持續性的心理壓力．社會孤立與邊緣化．強烈的失敗感、被剝奪感．想求助，卻不知道怎麼

常春月刊 ・ 6 小時前39
孤狼戰爭！張文「5度變裝」飯店淪補給站囤35汽油彈　警：他原計畫續戰

孤狼戰爭！張文「5度變裝」飯店淪補給站囤35汽油彈　警：他原計畫續戰

1219 北捷隨機恐攻案造成 4 死 11 傷，隨案情深入，嫌犯張文（27歲）展現出的犯罪專業度令辦案人員不寒而慄。警方在搜索張文投宿的商旅後發現，現場宛如一座小型「移動火藥庫」，不僅囤積了 35 顆汽油彈與 24 顆煙霧彈，更查獲整套用於逃脫的「變裝裝備」。警方研判，張文並非單純尋死，而是計畫透過 5 次變裝混入人群，並在首波攻擊後返回補給，發動更大規模的「第二波殺戮」。

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前60
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍

軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍

軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍

EBC東森新聞 ・ 1 天前62
前主播張靖玲遭母控不孝爭產　法院判須返還權狀搬離

前主播張靖玲遭母控不孝爭產　法院判須返還權狀搬離

台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。

中天新聞網 ・ 7 小時前34
張文化名「張鋒嚴」網購作案工具！籌畫近2年　筆電存完整犯案計畫

張文化名「張鋒嚴」網購作案工具！籌畫近2年　筆電存完整犯案計畫

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導捷運台北車站及中山誠品南西店近日爆發隨機攻擊案件，檢警從兇嫌張文留存在網路雲端的資料中，得知完整作案計畫。進一...

FTNN新聞網 ・ 6 小時前32