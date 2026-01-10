高雄熊主題商店蓮池潭開幕 IP萌經濟注入全新觀光能量
[Newtalk新聞] 萌熊出沒注意！全台聲量第一、最夯吉祥物「高雄熊」主題商店，今(10)日於左營蓮池潭龍虎塔旁熱鬧開幕。高雄市政府觀光局透過高雄熊推展IP萌經濟、在地文化、創意設計與觀光體驗，為左營蓮池潭注入全新觀光能量，打造結合旅遊諮詢服務與吸引海內外旅客購買城市紀念品的新據點；高雄熊全新YT頻道，也在今日向全球粉絲正式見面，將高雄觀光帶上國際舞台。
開幕現場冠蓋雲集，並以鼓陣、舞獅結合高雄熊創意展演《熊舞蓮潭．祥獅迎光》，吸引近百位貴賓共同熱鬧揭幕，來自歐美、日、韓等國際觀光客與熊寶粉絲也到場共襄盛舉。觀光局長高閔琳表示，熊熊商店開幕日加碼贈送小禮物給在場民眾分享喜悅，而限量的高雄熊福袋及「龍虎塔限定商品」也正式開賣。
「高雄熊」是高雄最佳城市觀光代言人，2024年榮獲「全台最受歡迎吉祥物」，網路聲量全國第一，更是高雄推動IP行銷與城市品牌的重要角色。高雄國際觀光地標、左營蓮池潭龍虎塔旁設立第一家高雄熊IP旗艦主題商店，共計推出近50款高雄熊商品，其中更與多家台灣品牌與設計聯名合作，開發更多MIT台灣製造聯名產品，以及融合龍虎塔地標意象與城市地景的生活配件、文創小物與特色烘焙糕餅、茶品及伴手禮。
高閔琳指出，高雄熊主題商店，不僅是來到高雄觀光旅遊時，一定要造訪的高雄熊IP與高雄城市紀念品商店，更是高雄城市文化轉譯的重要平台；透過「在地×設計×生活美學」的策展概念，讓台灣高雄以高雄熊的IP形象與高雄獨特的城市魅力風格，結合左營在地豐富的人文歷史與宗教地景，強化蓮池潭作為國內外旅客必訪景點的吸引力，更為旅客留下深刻的記憶。
營運商「趣活文創」總經理侯勝敦說明，高雄熊IP主題商店不僅是一間IP特色專賣店，更是一場以共創設計結合文創觀光為核心的文化實踐，將持續推出主題策展、限定商品與跨界合作，並結合包括錦源興、菊作整合行銷實業社、舊振南等知名MIT品牌店家，串聯南台灣創作社群與觀光動線，為台灣與高雄的文化觀光帶來持續發展的創意動能。同時，高雄熊主題商店也結合蓮池潭風景區優質店家、商圈、觀光工廠及左營建業新村的眷村特色民宿，共同推出環潭消費集章活動，促進在地觀光消費，鼓勵遊客留在蓮潭觀光旅遊。
觀光局進一步指出，近年積極推動高雄熊擔任城市觀光大使，參與國內外旅展、海外觀光推介會、國際活動及大型節慶，累積高度人氣與曝光度，除持續與高雄在地優質商家聯名開發高雄熊周邊或聯名商品，強化MIT台灣製造、在地生產，拓展多元銷售通路；亦已進駐高雄圓山大飯店，同時也與多家高雄飯店旅宿及旅行社洽談合作，讓高雄城市IP深入觀光產業鏈，提升整體附加價值。此外，高雄熊城市商品除今開幕之蓮池潭新據點，還可在高雄駁二、衛武營，以及台北、台南、屏東實體門市選購，同時也有網路商店。
觀光局補充，今同步正式推出「高雄熊 YouTube 官方頻道」(https://www.youtube.com/@KaohsiungBearTW)，透過影音形式分享高雄熊主題曲、MV舞蹈教學、高雄熊出任務、城市旅遊亮點與活動花絮，讓更多國內外旅客以不同方式認識高雄、愛上高雄。未來觀光局也將持續以高雄熊IP為核心，在高雄觀光風景區與熱門景點，結合實體活動、主題商店、數位內容與觀光資源整合行銷，讓世界看到高雄，讓高雄站穩亞洲、放眼全世界。
