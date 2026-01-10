高雄熊主題商店開幕 蓮池潭注入新觀光能量

高雄市觀光代言人「高雄熊」主題商店，十日於左營蓮池潭龍虎塔旁熱鬧開幕。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光代言人「高雄熊」主題商店，十日於左營蓮池潭龍虎塔旁熱鬧開幕。為左營蓮池潭注入全新觀光能量，打造結合旅遊諮詢服務與吸引海內外旅客購買城市紀念品的新據點。

開幕現場冠蓋雲集，並以鼓陣、舞獅結合高雄熊創意展演，吸引近百名貴賓共同揭幕，以及來自歐美、日、韓等國際觀光客與熊寶粉絲到場共襄盛舉。

觀光局表示，高雄熊商店開幕當日，加碼贈送小禮物給在場民眾分享喜悅，而限量的高雄熊福袋以及「龍虎塔限定商品」也正式開賣。

觀光局指出，高雄熊主題商店，不僅是來到高雄觀光旅遊時，一定要造訪的高雄熊IP與高雄城市紀念品商店，更是高雄城市文化轉譯的重要平台；透過「在地×設計×生活美學」的策展概念，讓高雄以高雄熊的IP形象與高雄獨特的城市魅力風格，結合左營在地豐富的人文歷史與宗教地景，強化蓮池潭作為國內外旅客必訪景點的吸引力，更為旅客留下深刻的記憶。

觀光局說，高雄熊主題商店也結合蓮池潭風景區優質店家、商圈、觀光工廠，以及左營建業新村的眷村特色民宿，包括百年餅舖中外餅舖、泮咖啡、芒果咖秋、纜繩滑水等，推出環潭消費集章活動，促進在地觀光消費，鼓勵遊客停留左營蓮潭觀光旅遊。