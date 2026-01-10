高雄熊主題商店 開幕

全台聲量第一、最夯吉祥物「高雄熊」（Kaohsiung Bear）主題商店，昨（十）日於左營蓮池潭龍虎塔旁熱鬧開幕，高市府觀光局透過高雄熊推展IP萌經濟、在地文化、創意設計與觀光體驗，為左營蓮池潭注入全新觀光能量，打造結合旅遊諮詢服務與吸引海內外旅客購買城市紀念品的新據點；高雄熊全新YT頻道，也在當日向全球粉絲正式見面，將高雄觀光帶上國際舞台。開幕現場冠蓋雲集，並以鼓陣、舞獅結合高雄熊創意展演《熊舞蓮潭‧祥獅迎光》，吸引近百位貴賓共同熱鬧揭幕，以及來自歐美、日、韓等國際觀光客與熊寶粉絲到場共襄盛舉。

觀光局高閔琳局長表示，「高雄熊」是高雄最棒的城市觀光代言人，二○二四年更榮獲「全台最受歡迎吉祥物」，網路聲量全國第一，更是高雄推動IP行銷與城市品牌的重要角色；如今在高雄國際觀光地標、左營蓮池潭龍虎塔旁設立第一家高雄熊IP旗艦主題商店，共計推出近五十款高雄熊商品，其中更與多家台灣品牌與設計聯名合作，開發更多MIT台灣製造聯名產品，以及融合龍虎塔地標意象與城市地景的生活配件、文創小物與特色烘焙糕餅、茶品及伴手禮。高雄熊主題商店，不僅是來到高雄觀光旅遊時，一定要造訪的高雄熊IP與高雄城市紀念品商店，更是高雄城市文化轉譯的重要平台；透過「在地×設計×生活美學」的策展概念，讓台灣高雄以高雄熊的IP形象與高雄獨特的城市魅力風格，結合左營在地豐富的人文歷史與宗教地景，強化蓮池潭作為國內外旅客必訪景點的吸引力，更為旅客留下深刻的記憶。

營運商「趣活文創」總經理侯勝敦說明，高雄熊IP主題商店不僅是一間IP特色專賣店，更是一場以共創設計結合文創觀光為核心的文化實踐，將持續推出主題策展、限定商品與跨界合作，並結合包括錦源興、菊作整合行銷實業社、舊振南等知名MIT品牌店家，串聯南台灣創作社群與觀光動線，為台灣與高雄的文化觀光帶來持續發展的創意動能。同時，也結合蓮池潭風景區優質店家、商圈、觀光工廠，以及左營建業新村的眷村特色民宿，包括百年餅舖中外餅舖、Pamma泮咖啡、芒果咖秋、纜繩滑水等，推出環潭消費集章活動，促進在地觀光消費，鼓勵遊客停留左營蓮潭觀光旅遊。

當日同步正式推出「高雄熊YouTube官方頻道」（https://www.youtube.com/@Kaohsiung-BearTW），透過影音形式分享高雄熊主題曲、MV舞蹈教學、高雄熊出任務、城市旅遊亮點與活動花絮，讓更多國內外旅客以不同方式認識高雄、愛上高雄；未來觀光局也將持續以高雄熊IP為核心，在高雄觀光風景區與熱門景點，結合實體活動、主題商店、數位內容與觀光資源整合行銷，讓世界看到高雄，讓高雄站穩亞洲、放眼全世界！

觀光局誠摯邀請全國民眾與海外遊客前來高雄觀光旅遊，走進左營蓮池潭，在湖光山色與宗教人文景致中，感受高雄熊所帶來的創意與溫度，一同見證高雄文化觀光與城市IP持續升級的嶄新篇章！更多高雄熊與高雄旅遊相關資訊，請上「高雄旅遊網」官網（https://khh.travel/）、高雄熊FB粉專及IG查詢。