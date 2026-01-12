高雄熊進駐蓮池潭開旗艦店 IP萌經濟發威、YT頻道全球首播

全台聲量最高的人氣吉祥物「高雄熊（Kaohsiung Bear）」正式插旗左營蓮池潭。高雄熊主題商店日前於龍虎塔旁熱鬧開幕，高雄市政府觀光局以城市IP為核心，結合在地文化、創意設計與觀光體驗，為蓮池潭注入嶄新觀光動能；同日高雄熊官方YouTube頻道同步上線，主題曲MV全球首播，宣告高雄城市行銷全面邁向數位與國際舞台。

↑圖說：.高雄熊主題商店開幕吸引大批粉絲與遊客湧入蓮池潭（圖片來源：高雄市觀光局提供）

廣告 廣告

開幕現場嘉賓雲集，以鼓陣、舞獅融合高雄熊創意展演的《熊舞蓮潭．祥獅迎光》熱鬧揭幕，吸引近百位貴賓及來自歐美、日韓等國際旅客與粉絲到場同歡。觀光局長高閔琳表示，為分享喜悅，開幕當日加碼贈送小禮物，限量高雄熊福袋與「龍虎塔限定商品」同步開賣，迅速引發關注。

高閔琳指出，高雄熊是高雄最具代表性的城市觀光代言人，2024年更獲選為「全台最受歡迎吉祥物」，網路聲量居冠。此次選在國際級觀光地標蓮池潭龍虎塔旁設立首家高雄熊IP旗艦主題商店，一次推出近50款商品，並攜手多家台灣品牌與設計團隊，開發MIT聯名商品，將龍虎塔意象與城市地景融入生活配件、文創小物、特色糕餅與茶品伴手禮，成為旅客認識高雄、帶走城市記憶的重要據點。她強調，主題商店不只是購物空間，更是城市文化轉譯平台，透過「在地×設計×生活美學」策展概念，結合左營豐厚的人文歷史與宗教景觀，強化蓮池潭的國際吸引力。

↑圖說：高雄熊主題商店攜手多家在地優質品牌進行跨界合作。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

營運單位「趣活文創」總經理侯勝敦表示，高雄熊IP主題商店是一場結合共創設計與文創觀光的文化實踐，未來將持續推出主題策展、限定商品與跨界合作，串聯錦源興、菊作整合行銷實業社、舊振南等MIT品牌，整合南台灣創作社群與觀光動線，為高雄文化觀光注入長期創意能量。商店亦攜手蓮池潭周邊店家、商圈、觀光工廠及左營建業新村眷村民宿，推出環潭消費集章活動，鼓勵遊客延長停留、帶動在地消費。

觀光局進一步說明，近年積極推動高雄熊擔任城市觀光大使，參與國內外旅展、海外推介會與大型節慶，累積高人氣與曝光度；並持續與在地品牌聯名開發商品，拓展實體與線上通路，讓城市IP深入觀光產業鏈。除新開幕的蓮池潭據點外，高雄熊商品亦可於高雄駁二、衛武營，以及台北、台南、屏東門市與網路商店選購。

↑圖說：局長高閔琳(右)與總經理侯勝敦(左)開箱推薦主題商店推出結合龍虎塔意象的限定提袋與多款文創商品。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

同日啟用的「高雄熊YouTube官方頻道」將以影音形式分享主題曲、MV舞蹈教學、城市任務與旅遊亮點，讓全球旅客以更生動的方式認識高雄。觀光局表示，未來將持續以高雄熊IP為核心，整合實體活動、主題商店與數位內容，擴大國際行銷能量，讓世界看見高雄、愛上高雄。

更多品觀點報導

藝術點燈弱勢童心 《絨毛兔的奇幻之旅》帶領兒少走進愛與勇氣

產官學攜手厚植職涯力 高雄串聯20校41企打造青年就業即戰力

