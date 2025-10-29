高雄熱傷害暴增 民代促補助風扇衣

全球暖化加劇，高雄市熱傷害事件暴增。據衛福部統計，高雄2024年19至64歲熱傷害人數達457人，較2022年增加107.7％，居六都之冠。高市議員白喬茵29日在議會質詢時為勞工請命，呼籲市府應追加預算，補助空調服、風扇衣等防護設備，讓勞工能「涼快上工」。對此，勞工局允諾協助企業增購，共推相關政策。

白喬茵指出，據綠色和平基金會統計，2024年全國熱指數達3級以上高溫的時數高達1796小時，較2022年的1148小時暴增56％。在高溫高溼環境更易導致熱傷害，初期造成極度疲勞與肌肉無力，嚴重恐導致器官衰竭，死亡率高達3成。

廣告 廣告

白喬茵表示，新北市今年率先編列140萬元預算補助風扇衣，短短2周即申請額滿、獲得勞工好評；勞動部相關補助也迅速用罄。相較之下，高市勞工局仍偏重辦理講座、宣導活動，缺乏對勞工有益的實質作為；她要求高雄編列預算補助中小企業、微型企業及自營作業者購買空調服、風扇衣等熱傷害預防設備。

對此，勞工局長江健興回應，高雄氣溫逐年升高，確實應強化防熱措施，但明年度預算已編完。白喬茵隨即反駁「不是理由」，要求市府應設法動用其他經費或追加預算。

白喬茵更拿出1件風扇衣請江健興現場試穿，江穿上後直呼「真的很舒服、不會那麼熱」，對高溫作業助益良多，勞工局會推動相關補助，協助企業增購更多風扇衣。

白喬茵也提到，勞工局應向中央建議盡速制定空調服品質與安全標準，避免低品質產品反致危險；同時應優先補助勞檢員配備空調服，確保第一線人員能在酷熱環境下安全執法。