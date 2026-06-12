高雄燈塔下赫見「石斑魚之王」 釣友：近30年第二次

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高雄燈塔下赫見被喻為「石斑魚之王」的老鼠斑。(記者洪定宏攝)

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣港務公司公告開放高雄港4處垂釣區，其中「高雄港旗后山下舊台機造船廠旁護岸」，也就是高雄燈塔下方，屬於全時開放，無需事先申請，是熱門釣點。今天清晨傳出好消息，有資深釣客釣到被喻為「石斑魚之王」的老鼠斑。

釣客在網路社團發文表示，「天還沒亮老鼠斑就來報到，釣了快30年才第二次中獎」。隨即有人回應「在燈塔釣那麼久了第一次看到有人上這貨」、「這尾讚」、「好魚上岸了」、「羨慕了」。

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農業部「農業知識入口網」資料指出，老鼠斑正式名稱「駝背鱸」，最大體長70公分，僅分布於西太平洋區，台灣主要產於澎湖及南部海域，一般在10公尺至40公尺深處，通常以一支釣捕獲，已有人工養殖。

據了解，老鼠斑性情兇猛、機警，不易釣獲，屬市場稀有魚種，但肉質極度細嫩、有Q度、無暗刺、無腥味，被釣魚界喻為「石斑魚之王」，因此市場價格甚高，野生海釣每台斤超過2000元。

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