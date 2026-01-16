高雄燈會主題IP！ 「超人力霸王」降臨愛河 致敬無名超人

高雄市 / 綜合報導

高人氣IP卡通人偶讓觀光市場開紅盤，像是2024年在高雄港展出的「黃色小鴨」就為高雄帶進超過140億元的觀光產值，而隔年接續登場的日本人氣IP「吉伊卡哇」系列也創下6百萬的參觀人次，今（2026）年又請到哪一尊呢？高雄市府今（16）日就公布了這次的主題IP，是已經邁入第60週年、橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」將降臨高雄，消息一出，讓不少「鹹蛋超人」粉絲們已經相當期待。

守護城市的勇者將降臨高雄，現蹤在城市的各個角落，超人力霸王來了，高雄市長陳其邁說：「輪到我們上場了。」市長陳其邁比出了招牌手勢，超人力霸王，最經典的就是這個稱號，民眾說：「鹹蛋超人。」

沒錯就是鹹蛋超人，高雄市府觀光局，16日公布2026年高雄燈會，冬日遊樂園的主題IP，就是邁入第60周年，日本知名IP「超人力霸王」，高雄市觀光局長高閔琳說：「我們也希望透過主題裝置，碼頭樂園，燈光展演，以及互動式的劇場，展現高雄港灣的城市魅力。」展期將從2月7日到3月1日，在愛河灣及高雄港，16-18日碼頭盛大登場。

民眾說：「看新聞跟媒體人潮就湧進來這樣，滿期待的啊，這一兩天有在網路上看到相關的消息。」橫跨老中青三代的日本知名IP，已經讓人相當期待，而高人氣IP卡通人偶，讓觀光市場開紅盤，2024年在高雄港登場的「黃色小鴨」，30天的展期，就為高雄帶進超過140億元的觀光產值，隔年2025年展出的「吉伊卡哇」系列，也創下6百萬的參觀人次，上億的觀光經濟。

再來看到台南，2024年庫洛米和美樂蒂，充氣人偶在安平港的可愛降臨，短短3天也湧入近5萬粉絲朝聖，2025年療癒系超人氣角色，「卡比胖拉」的現身，同樣人氣爆棚，這次高雄的「超人力霸王」想必又將吹起一股風潮，餐廳小吃店飯店等業者，也期待著這波的「鹹蛋超人」商機。

