高雄燈會聯名"超人力霸王" 陳其邁炫耀超大號提燈

高雄市府20日公開農曆新年的春聯、還有小紅包及小提燈，配合超人力霸王的IP，今年的小紅包及小提燈，全都設計成超人款式，高雄市長陳其邁在現場，再度發揮陳三歲的個性，迫不及待就想拆大提燈來炫耀。

陳三歲上線！陳其邁拆布置搶玩特大號超人提燈 猛虧賴瑞隆有福氣

陳其邁「陳三歲」上身，不斷拿特大號提燈逗弄小朋友。（圖／民視新聞）

搭上超人力霸王IP，高雄市府週二公開今年的超人小提燈，就看到立委賴瑞隆還在致詞，高雄市長陳其邁，已經發揮他陳三歲的性格，開始在拆現場布置，迫不及待，想抱起特大號的超人提燈，終於拿到特大號提燈，就看到他露出滿足的笑容，在小朋友面前晃來晃去，彷彿在炫耀，2026高雄燈會冬日遊樂園，選擇超人力霸王的IP當主題，陳其邁也透漏背後的溫暖故事，陳其邁說，「光復鄉的堰塞湖事件，我們也見證了很多超人挺身而出，所以我們就有以超人，為主題的這個構想。」

搭上冬日遊樂園主題IP，高雄今年推出超人小提燈。（圖／民視新聞）

有超人坐鎮，整個人都活潑了起來，連介紹新年的兩款市府春聯，陳其邁也是滿滿笑點，陳其邁說，「看大家喜歡哪一個就挑哪一個，像我就比較適合這一種駿騰迎祥，因為駿，英俊的馬叫駿，賴瑞隆賴委員就比較適合躍馬迎福，黃文志也適合、邱俊憲也適合，因為他們長得比較福氣一點。」而斗方春聯取諧音，馬上好，他也有話要說，陳其邁說，「這個要貼給那個那些議員，馬上好馬上好，服務案件馬上好馬上好。」

高雄市府20日宣布新年春聯、小紅包與小提燈。（圖／民視新聞）

小朋友們迫不及待想帶回家，今年高雄市府的小紅包同樣是超人款式，不過高雄的家長們別著急，小紅包與小提燈，市府都會透過學校發給國小及幼兒園學童；一般民眾領取的部分，市府表示，超人力霸王紅包預計31日起配合高雄過好年商圈活動發放、傳統與斗方春聯預計2月2日起於鳳山、四維行政中心，以及各區公所上班時間發送；另外超人小提燈，則是在2月27日、28日下午4時，在高雄港18號碼頭開放領取，每人限領2盞，數量有限，送完為止。

