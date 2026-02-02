高雄燈會「冬日遊樂園」推出造型美食大對決活動。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

二０二六高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於愛河灣盛大登場，今年特別推出「擊餓超人 VS 爆食怪獸！高雄造型美食大對決」活動，串聯全市卅家知名餐飲品牌，以超人、怪獸經典元素推出期間限定創意造型美食，更祭出周邊商品等大獎，邀請民眾賞燈也能透過味蕾體驗高雄的美食巧思。

高雄市政府經發局指出，高雄燈會「冬日遊樂園」將登場，今年與日本知名IP並邁入第六十週年的「超人力霸王」合作，預期將吸引海內外親子客群與跨世代粉絲造訪，響應燈會經典角色，特別企劃高雄造型美食大對決活動，展現高雄美食的驚喜。

經發局長廖泰翔表示，今年燈會除了在愛河灣的主展區外，更以經典IP的全年齡層影響力，透過「擊餓超人 VS 爆食怪獸」的主題包裝，鼓勵在地業者發揮創意，將餐飲與本屆冬日遊樂園主角結合，以造型、口味等特色融入其中，開發出具備視覺衝擊與味覺享受的限定商品，展現高雄餐飲美食的創意美味。

參與店家涵蓋傳統老店、商圈特色、人氣烘焙、異國料理及特色咖啡廳，如知名的老江紅茶牛奶、奧瑪烘焙、蒸鮮腸粉以及旗山迷路糖藝鋪等；自二月七日起，民眾前往卅家合作名店與限定造型美食打卡合影，公開上傳IG限時動態並標記經發局官方帳號（@edbkh）可享有現場獨家優惠。此外更有第二重好禮抽獎日，更多資訊與詳細優惠內容，歡迎透過經發局「高雄會展網」查詢。