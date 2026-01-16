高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」 邀超人力霸王坐鎮！



冬日遊樂園主題IP公布， 邀超人力霸王坐鎮





【旅遊經 廖晨光報導】

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日，在愛河灣及高雄港16-18號碼頭登場，今年主題IP，由高雄市長陳其邁公布揭曉，將邀請邁入第60周年、橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」降臨高雄。今年冬日遊樂園以「超人降臨港都」為故事主軸，透過「超人力霸王」正義、守護城市的意象，向全台灣在城市鄉間各個角落默默付出、守護民眾生活的無名超人致上最高敬意，民眾不妨利用春節前後，走進高雄港都，一同感受光與希望的節慶氛圍。|







廣告 廣告











「Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」每年皆以高雄城市特色與國際級IP主題吸引國內外旅客，持續帶動港灣觀光熱度與城市品牌能見度。2026年以「超人降臨港都」為主軸，除展現高雄作為海港城市的文化景觀，也希望透過節慶活動凝聚社會正能量，讓更多人感受到高雄的溫暖、友善與活力。



「2026高雄冬日遊樂園」以「超人力霸王」降臨港都為策展主軸，期盼以大型城市節慶形式，讓更多人看見第一線工作者與市民的努力，並用溫暖、歡樂與感謝回應這座城市的堅韌精神。活動期間，愛河灣主場域將以港灣景觀結合主題裝置、夜間光影及互動展演等方式呈現，打造屬於高雄冬日的「超人慶典」，讓在高雄的民眾感受港都魅力，同時傳遞守護台灣的力量，就在你我身邊。











高雄市長陳其邁表示，超人不一定需要披風，也不必飛天遁地，城市裡，每一天都有無數人用汗水撐起秩序與安全，有無私奉獻為災區清淤的鏟子超人、在醫院裡守護生命的醫護人員、烈焰中逆行的消防戰士、為國家拚搏、展現堅毅精神的運動選手，更有破曉時維護市容的清潔隊員等。正是這些「城市超人」的堅守與付出，支撐起台灣的鋼鐵意志，讓生活得以安穩運轉、讓城市持續向前。



而「超人力霸王」（Ultraman）由日本圓谷株式會社製作，是日本特殊攝影作品當中，最具代表性的英雄系列；1966年推出迄今，已成為跨世代的文化符號，更以展現「勇氣、正義、信念」與守護地球的形象深植人心。今年正值超人力霸王60周年，同時為呼應超人力霸王守護者的精神並傳遞正向價值，也成為今年「高雄冬日遊樂園」活動主視覺，特別以超人降臨高雄港都、凝聚正向能量之意象，並結合高雄港灣周邊景致，展現港灣魅力。

民眾不妨藉機，在活動期間，安排高雄輕旅行，走訪愛河灣及周邊景點、品嘗在地美食、體驗港都冬日風景，與家人朋友共度美好時光。相關活動訊息可至高雄旅遊網( https://www.khh.travel/ )官網、臉書及IG查詢。







以上圖片：高雄市政府提供