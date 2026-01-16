即時中心／温芸萱報導

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」今（16）日由市長陳其邁公布主題IP，由今年邁入第60週年、橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」降臨高雄。活動時間為2026年2月7日至3月1日，在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場。

陳其邁表示，今年冬日遊樂園以「超人降臨港都」為故事主軸，透過「超人力霸王」正義、守護城市的意象，向全台灣在城市鄉間各個角落默默付出、守護民眾生活的無名超人致上最高敬意；邀請全國民眾春節前後走進高雄港都，一同感受光與希望的節慶氛圍。

快新聞／高雄燈會2026主題公開！「超人力霸王」降臨港都

今年冬日遊樂園以「超人降臨港都」為故事主軸。

陳其邁說明，超人不一定需要披風，也不必飛天遁地，城市裡，每一天都有無數人用汗水撐起秩序與安全。有無私奉獻為災區清淤的鏟子超人、在醫院裡守護生命的醫護人員、烈焰中逆行的消防戰士、為國家拚搏、展現堅毅精神的運動選手，更有破曉時維護市容的清潔隊員等。正是這些「城市超人」的堅守與付出，支撐起台灣的鋼鐵意志，讓生活得以安穩運轉、讓城市持續向前。

快新聞／高雄燈會2026主題公開！「超人力霸王」降臨港都

今年冬日遊樂園以「超人降臨港都」為故事主軸。

接著，陳其邁指出，「2026高雄冬日遊樂園」以「超人力霸王」降臨港都為策展主軸，期盼以大型城市節慶形式，讓更多人看見第一線工作者與市民的努力，並用溫暖、歡樂與感謝回應這座城市的堅韌精神。活動期間，愛河灣主場域將以港灣景觀結合主題裝置、夜間光影及互動展演等方式呈現，打造屬於高雄冬日的「超人慶典」，讓市民與旅客感受港都魅力，同時傳遞守護台灣的力量，就在你我身邊。

快新聞／高雄燈會2026主題公開！「超人力霸王」降臨港都

陳其邁公布主題IP，由今年邁入第60週年、橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」降臨高雄。

觀光局長高閔琳表示，「超人力霸王」（Ultraman）由日本圓谷株式會社製作，是日本特殊攝影作品當中，最具代表性的英雄系列；1966年推出迄今，已成為跨世代的文化符號，更以展現「勇氣、正義、信念」與守護地球的形象深植人心。今年正值超人力霸王60週年，同時為呼應超人力霸王守護者的精神並傳遞正向價值，本次「高雄冬日遊樂園」活動主視覺，特別以超人降臨高雄港都、凝聚正向能量之意象，並結合高雄港灣周邊景致，展現港灣魅力。歡迎市民朋友及海內外遊客參觀，共同感受高雄多元文化與港灣風貌。

快新聞／高雄燈會2026主題公開！「超人力霸王」降臨港都

今年冬日遊樂園以「超人降臨港都」為故事主軸。

「Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」每年皆以高雄城市特色與國際級IP主題吸引國內外旅客，持續帶動港灣觀光熱度與城市品牌能見度。2026年以「超人降臨港都」為主軸，除展現高雄作為海港城市的文化景觀，也希望透過節慶活動凝聚社會正能量，讓更多人感受到高雄的溫暖、友善與活力。

原文出處：快新聞／高雄燈會2026主題公開！「超人力霸王」降臨港都

