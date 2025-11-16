高雄燕巢工人遭大貨車壓死 警方通報勞檢釐清

（中央社記者張已亷高雄16日電）7旬林姓男子今天在高雄市燕巢區工地內操作吊臂，在吊掛原木時，原木因不明原因滑落並砸到大貨車，林男遭大貨車重壓身亡。警方表示，將通報勞檢處派員調查，事故原因待釐清。

高雄市政府警察局岡山分局員警說明，70歲林男下午5時55分許在燕巢區深水路一處工地內，站在大貨車旁操作吊臂，在吊掛原木時，原木因不明原因滑落，進而砸到大貨車，造成大貨車傾倒並壓傷林男。

警方表示，獲報後到場拉起封鎖線並協助安全管制，救護人員到場後確認林男已無生命跡象，未送醫。警方將通報高雄市政府勞工局勞動檢查處派員到場調查，事故發生原因及相關責任待釐清。（編輯：張雅淨）1141116