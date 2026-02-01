高雄燕巢排水溝完工卻惹議！防鼠與防災能兼顧？市府回應了
高雄燕巢有機農業園區近日在高市府規畫下，新建1座大型排水溝並完工，可改善園區排水、防止田鼠入侵；但居民憂心，排水溝碰見強降雨時恐引發周邊社區鬧水患，盼相關單位再次評估設計；議員獲報後邀集高市農業局、水利局等單位會勘，並要求務必提出配套措施；農業局回應，該水溝能將水引至園區滯洪池減少溢流，後續將密切觀察排水狀況。
燕巢有機農業園區前身為橋頭區的中崎有機農場，因應橋頭科學園區發展，農場才遷移到燕巢區現址，提供有機農戶做全面無化學肥料的耕種；考量燕巢區此農地以前就有1座土水溝，而田鼠又會在土水溝鑽洞，侵害農作物，因此由地方人士向市府爭取建造水泥大排水溝；去年底落成後，卻有居民質疑該水溝將間接造成水患。
居民指出，近期得知農場內多了1座水泥材質的排水溝，該溝渠深又寬，讓大家擔心日後碰到汛期來臨，或颱風天帶來豐沛雨量時水會溢出，流向周邊社區，造成淹水隱患；瓊林里長張舜傑也表示，高市府相關單位應該要再做1次評估，觀察該水溝是否有淹水風險。
有意角逐高市議員的選將黃韻涵接獲陳情後，與高市議員陸淑美一同邀集農業局、水利局、燕巢區公所等單位前往會勘，並要求各局處務必研擬相關配套措施，保障居民安全。
農業局說明，過去農民們指出，園區內的田埂會受到田鼠鑽洞及大雨沖刷導致塌陷及漏洞，影響耕作，才規畫施作水泥排水溝，將水引導至滯洪池，減少溢流；目前初步評估水淹進社區的風險較低，但後續還會再觀察排水情形，汛期來臨時也會派員前往視察。
其他人也在看
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
冷空氣今晚發威！ 氣象專家：濕冷讓人體感更冷
冷空氣今晚發威！氣象專家林得恩指出，新一波強冷空氣預估今（31）日晚間報到，各地愈晚愈冷，最冷時間會落在2/1至2/3清晨，「這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到大陸冷氣團等級」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
今全台有雨！週三回暖「這天」再變天 專家示警：很強冷空氣將南下
華南雲系東移影響，氣象署發布基隆市、新北市大雨特報。另外，東北風偏強，今（1）晨至2日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
越晚越凍！北東「冷雨彈連炸4天」 更強冷空氣下週六報到
目前這波鋒面1月31日晚間逐漸通過，且大陸冷高壓南下，2月3日清晨前最低溫下探14度，台中以北、宜蘭局部雨勢較大，不過各地降雨狀況趨緩，下週末有更強的冷空氣到來，部分山區有降雪機會。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
清晨最低11度！專家曝下波冷空氣時間 恐達「強烈大陸冷氣團」等級
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（1）日在臉書指出，受鋒面通過及東北季風增強影響，今明兩天台灣各地天氣偏濕冷，苗栗以北與東半部降雨明顯，清晨低溫下探11至13度，台北測站達大陸冷氣團門檻。明天起水氣減少，但夜晚須留意輻射冷卻低溫。預估週二至週五天氣回穩、白天回暖，不過下週末冷空氣再度南下，強度可能達強烈大陸冷氣團等級。民視 ・ 7 小時前 ・ 3則留言
明起變天！鋒面挾冷空氣報到轉濕冷 未來一週天氣一圖看
[Newtalk新聞] 明(31)天起將會有鋒面和冷空氣通過，週末降雨明顯，明晚到2月2日高山有機會追雪。氣象署指出，這波冷空氣將影響到2月3日清晨，局部低溫下探13度，2月3日白天後降雨區減小、氣溫回升。不過2月7日過後還有一波冷空氣南下，下波強度有機會更強，不過預報模式分歧太大，強度還要再觀察。 氣象署指出，明天起鋒面通過，後續東北季風或大陸冷氣團接力，2月1日還有華南雲系東移，中部以北、宜蘭、東半部、恆春半島、南部山區容易下雨，南部平地也會飄雨，北部明天高溫降至20度，中部降至23度，南部維持26度，越晚將越冷。 這波冷空氣將從明天影響至2月3日清晨，2月3日白天東北季風或冷氣團減弱，氣溫回升，降雨區也跟著減小，東半側、基隆北海岸、恆春半島、大台北山區有降雨機會，其他地區為多雲到晴中部以北、宜蘭低溫約13到14度，北部、宜蘭高溫也僅16到18度。 預計下週天氣最好的時間點落在2月4日至6日。這段時間各地多雲到晴，台東、恆春半島有零星降雨；2月7日過後還有一波冷空氣南下，下波強度有機會更強，不過預報模式分歧太大，強度還要再觀察。 另外，氣象署表示，未來幾天也有追雪機會，明天晚上到2新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2則留言
越晚越濕冷！氣溫下探11度 「這時間」才好轉升溫
各地氣溫預估如下：北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。氣象模式顯示，明日至下週二（1日至3日）仍受冷空氣影響，北台灣偏冷，其他地區則為早晚冷。預估平地最低氣溫可達11度，台北測站最低也將接近15度。下週日與週一，北部、東半部及中部局部地區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
北東今晚起急凍！「連續4天濕冷」 下周末接力冷空氣南下
（記者張芸瑄／綜合報導）今天（31日）鋒面通過，全台受東北季風或大陸冷氣團影響，入夜後氣溫將明顯下滑，這波冷空 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
雨彈來襲！基隆、新北發布大雨特報 13縣市颳強風到明晚
受華南雲系東移影響，今（1）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，中央氣象署針對「基隆市、新北市」發布大雨特報，基隆市警戒範圍包括中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區及信義區；新北市警戒範圍則包台視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
雨彈續炸！下波冷空氣凍3天 吳德榮：恐達強烈冷氣團
今(1日)華南雲系東移及大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭地區有廣泛的降雨，感受較為濕冷。氣象專家吳德榮指出，週六至下週一(7至9日)另一波「很強」的冷空氣南下，強度有機會達強烈冷氣團。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
冷氣團南下驟降10度！專家示警「這3區」特別強烈：濕冷連3天
今（1）日華南雲系東移及大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭地區有廣泛的降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及臺中以北山區有局部較大雨勢，其他地區也都有局部降雨機率。對此，台大大氣科學博士林得恩也提醒，「迎風面，濕冷天氣連3天」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
11度低溫凍3天北部濕答答 週三轉晴週末又變天
降雨方面，吳德榮指出，今日中部以北及東半部地區有局部短暫降雨，明日中部以北雨勢趨緩，東半部仍有局部短暫雨的情形。此外，今、明兩天海拔3000公尺以上的高山地區，仍有出現飄雪的機率。預估週二起，降雨將由西向東陸續停歇，天氣逐漸好轉。今日各地氣溫預測如下：北部11...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 9則留言
大陸冷氣團影響低溫探11℃ 氣象專家：周末另一波強冷空氣南下
氣象專家吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周二（1至3日）「大陸冷氣團」影響，北台偏冷，其他地區白天轉涼、早晚冷，本島平地最低氣溫約降至攝氏11度；今日中部以北、東半部有局部短暫雨，明日中部以北降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，今、明兩天3000公尺以上高山有飄雪機率。周二天氣好轉，先西後東、降雨停歇。Yahoo即時新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
濕冷2天「低溫探11度」 週二回溫…下波冷空氣這天報到
【緯來新聞網】今（1日）華南雲系東移及大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭地區有廣泛的降雨，尤其基隆北海岸緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
全台濕冷！今入夜急凍探11度 下波「更強冷氣團」這天殺到
今（2）日苗栗以北、大台北及東半部一整天都有短暫小雨或飄雨機會，中南部雲量偏多，下半天至晚間留意局部降雨。北台灣白天高溫僅15至17度，夜間在輻射冷卻作用下，空曠地區低溫恐下探11至13度。明天起水氣減少、天氣逐步穩定，但北部仍偏冷。週二至週五（3至6日）氣溫回升、日夜溫差大，不過週六（7日）起又有一波較強冷空氣南下，偏向乾冷型態，夜晚清晨低溫明顯。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
變天了！週末越晚越濕冷 回暖時間曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導又要變天了！冷空氣南下加上降雨影響，台灣天氣自週末起轉為濕冷，氣溫一路走低，不過下週二（2月3日）後天氣轉好、週三（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大陸冷氣團發威！合歡山突降冰霰 台14甲一度限掛冰鏈
華南雲系東移及大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷！南投縣仁愛鄉合歡山10時許陸續降下冰霰，追雪族興奮地堆起雪人；公路單位因應冰霰造成道路濕滑，台14甲線武嶺至松雪樓路段，也短暫限掛雪鏈通行，以維行車安全。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
今越晚越冷探12℃！「霸王寒流」下週到？專家曝歐美預測：強度很分歧
今（31）日鋒面通過，中部以北及宜蘭地區降雨區域較廣，有短暫雨，花東地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，南部平地亦有零星降雨機會；氣象署表示，鋒面通過後，東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉涼，白天高溫約17至21度，中部及花蓮高溫約21至23度，南部及臺東高溫約23至26度，隨著冷空氣進一步南下，各地越晚越冷，夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13至15度，南部及花東約16至19度，三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言