高雄燕巢排水溝完工卻惹議！防鼠與防災能兼顧？市府回應了

高雄燕巢有機農業園區近日在高市府規畫下，新建1座大型排水溝並完工，可改善園區排水、防止田鼠入侵，不過有居民憂心間接造成社區淹水，高市農業局回應，初步評估淹水風險低，但謹慎起見日後將隨時派員巡查。（紀爰攝）

高雄燕巢有機農業園區近日在高市府規畫下，新建1座大型排水溝並完工，可改善園區排水、防止田鼠入侵；但居民憂心，排水溝碰見強降雨時恐引發周邊社區鬧水患，盼相關單位再次評估設計；議員獲報後邀集高市農業局、水利局等單位會勘，並要求務必提出配套措施；農業局回應，該水溝能將水引至園區滯洪池減少溢流，後續將密切觀察排水狀況。

燕巢有機農業園區前身為橋頭區的中崎有機農場，因應橋頭科學園區發展，農場才遷移到燕巢區現址，提供有機農戶做全面無化學肥料的耕種；考量燕巢區此農地以前就有1座土水溝，而田鼠又會在土水溝鑽洞，侵害農作物，因此由地方人士向市府爭取建造水泥大排水溝；去年底落成後，卻有居民質疑該水溝將間接造成水患。

有意角逐高市議員的選將黃韻涵（前排右三）接獲陳情後，與高市議員陸淑美一同邀集農業局、水利局、燕巢區公所等單位前往會勘，並要求各局處務必研擬相關配套措施，保障居民安全。（黃韻涵提供／紀爰高雄傳真）

居民指出，近期得知農場內多了1座水泥材質的排水溝，該溝渠深又寬，讓大家擔心日後碰到汛期來臨，或颱風天帶來豐沛雨量時水會溢出，流向周邊社區，造成淹水隱患；瓊林里長張舜傑也表示，高市府相關單位應該要再做1次評估，觀察該水溝是否有淹水風險。

有意角逐高市議員的選將黃韻涵接獲陳情後，與高市議員陸淑美一同邀集農業局、水利局、燕巢區公所等單位前往會勘，並要求各局處務必研擬相關配套措施，保障居民安全。

農業局說明，過去農民們指出，園區內的田埂會受到田鼠鑽洞及大雨沖刷導致塌陷及漏洞，影響耕作，才規畫施作水泥排水溝，將水引導至滯洪池，減少溢流；目前初步評估水淹進社區的風險較低，但後續還會再觀察排水情形，汛期來臨時也會派員前往視察。

