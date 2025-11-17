高雄燕巢月世界爆非法垃圾棄置 南市環保局追查涉案清運來源

環保單位到場勘查非法棄置現場，追查涉案車輛與清除業者來源。（記者林怡孜翻攝）

記者林怡孜／台南報導

高雄市燕巢區知名的月世界風景區近日遭大量廢棄物傾倒，山坡地宛如「垃圾山」，不僅惡臭四散，也嚴重破壞當地特殊地景。高市環保局清查後發現，部分廢棄物包裝上疑似來自台南；台南市環保局十七日表示，接獲通報後，已啟動溯源追查。環保局指出，將進一步調閱路口監視器影像，搭配科技工具分析行車路線與廢棄物產源，以釐清責任歸屬。

南市環保局表示，全市目前共有四百廿五家合法清除機構，每年均會實施稽查，今年截至十月已完成六百零三家次查核；對於查獲非法棄置或申報不實者，一律依規定廢止清除許可證，今年已撤銷五家業者資格。

環保局強調，一旦確認為南市清除業者涉及非法棄置，將依廢棄物清理法移送並撤銷其清除許可證，絕不寬貸。市府也呼籲業者務必遵守相關規範，落實正當清運作業，共同維護環境品質，避免破壞自然景觀與社會成本外溢。