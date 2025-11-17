高雄燕巢月世界變垃圾山 邱議瑩：修法重罰到傾家蕩產

燕巢月世界變垃圾山，邱議瑩將提案修法、重罰嫌犯到傾家蕩產。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄燕巢月世界遭傾倒生活廢棄物，立委邱議瑩今表示，將提案修正廢棄物清理法、全面加重罰則，讓偷倒垃圾賺黑心錢的犯嫌，被罰到傾家蕩產！

邱議瑩說，惡意傾倒在月世界的生活廢棄物，環保局今日除派13台車輛至現場清運外，警方也正循線追緝犯嫌。

她進一步指出，國民黨柯志恩等人又再次使用影射的方式進行政治操作，自己選區有許多人煙稀少的偏遠地區，屬於高風險區域，但違法濫倒者，全部都必須受到法律嚴正的制裁，支持市府依照廢棄物清理法，從重處罰！

邱議瑩表示，自己更主張查獲犯嫌後，不管是倒廢棄物的行為人，或是可能的幕後主使者，全部都要比照酒駕駕駛，公布姓名與照片，並且將犯案用的車輛等工具全部沒入。

她強調，會提案修法，加重罰金、罰則，「你敢偷倒賺黑心錢，我就會罰到你傾家蕩產！」

