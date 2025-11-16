高雄燕巢爆工殤意外！吊臂上原木滑落砸倒大貨車釀1死

即時中心／徐子為報導



高雄警方指出，岡山分局今（16）日17時55分許獲報，燕巢區深水路一處工地發生意外事故，70歲林姓男子於工區內操作吊臂吊掛原木時，原木不明原因滑落，進而砸倒一旁自用大貨車，造成車輛失衡傾倒、車體翻覆壓傷林男。據了解，林男遭壓後已無生命跡象，救護人員到場後未送醫。





警方及消防人員接獲報案後迅速趕抵現場，立即拉起封鎖線並協助安全管制，同時通報勞檢處派員到場調查。事故詳細發生原因及相關責任，仍待後續釐清。

