高雄燕巢驚見新垃圾山！ 環保局：私有地已清除.將開罰移送

高雄又驚見「垃圾山」！在高雄市燕巢區金山里麒麟山景觀園區邊坡，昨(28)日被發現一處新的垃圾山，包括生活垃圾和廢棄物堆積成小山丘臭味刺鼻，環保局獲報後，派員前往清理善後，經過大家努力目前垃圾已經全面移除，初步了解，這一處是屬於私人土地，地主因為在期限內未清理，昨日環保局只好調派人車前往，後續也將依法開罰6000元到300萬元罰鍰、移送法辦外，更會依照相關程序向行為人、地主求償清除費用。

環保局出動大批清潔隊員，有的架梯下到邊坡，手完全沒停過，因為放眼望去整個凌亂不堪，都被垃圾給覆蓋住，一行人分工合作將垃圾放進大型麻布袋裡面，一袋又一袋裝好，確認沒問題之後，利用吊掛方式將打包好的垃圾往上送，在上面等候的人員接到之後，隨即以拖拉方式運上車。

高雄市議員參選人(國)黃韻涵說：「經由人家的爆料，又發現另一個垃圾山的地方，正在清，已經清了好幾台垃圾車了，然後這個狀況，真的應該停止。」繼高雄月世界、旗山花旗山莊垃圾山事件後，現在又被發現，燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡，生活垃圾、廢棄物等被堆置成小丘，疑似已經累積多時直到飄出臭味後才曝光。

經環保局調查後，這邊屬於私有地因為地主在期限內未清理，昨日調派人車前往清除，目前已經全數清理完畢，初步掌握到現場遭棄的大多家戶垃圾、紙箱、保麗龍等雜物，後續也將對行為人依違反廢清法裁處6000元到300萬元罰鍰，並移送法辦外，因為隨意棄置行為，害環境髒亂，清潔人員疲於奔命，也會依照相關程序向行為人、地主求償相關清除費用。

