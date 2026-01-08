高雄營養午餐免費 完全中學高中部獨收費 恐現「一校兩制」

高雄市教育局長吳立森（後排右二）8日前往青年國中訪視午餐，並為學生們打菜。（高市教育局提供／紀爰高雄傳真）

高雄市長陳其邁8日宣布，全市公立國中小學115年度營養午餐免費。高市教育產業工會理事長李賢能表示，基層教學人員反映，現在公立完全中學的高中部、國中部都在校吃營養午餐，若國中部免費，高中部卻付費，豈不是「一校兩制」？另有不具名的高中校長建議，此政策應納入私立國中小學；高市教育局回應，相關因應措施仍有待商討。

李賢能指出，繼台北市、基隆市之後，原本強調「使用者付費」的高雄市也火速宣布營養午餐免費，雖然高雄市長陳其邁臉書一片叫好，但高教產很快就收到公立完全中學的教學人員反映，認為現在公立完全中學的高中部跟國中部都在學校吃營養午餐，國中部免費，高中部卻付費，豈不是「一校兩制」？認為政策應該要更有普及性及公平性。

另有不具名的高中校長指出，由於此政策不排富，因此建議能擴大到私立國中小學；至於高中職是否也要納入施政範圍？該名校長則認為，高中職非國民義務教育階段，而且現在很多高中生不喜歡吃營養午餐，中午時間到，反而用手機APP叫外送，若未來市府要納入高中職生營養午餐免費，也許能以弱勢高中職生為主。

