高雄營養午餐突逆轉「免費」 陳其邁解釋原因
高市府6日才指出不會跟進台北市營養午餐免費政策，結果8日又突然逆轉，宣布全市公立國中小學115年度營養午餐免費。高雄市長陳其邁解釋，其實市府已經研議一段時間，必須考量到經費，會決定推動這項政策，最主要的原因是高雄幅員廣大，超過11個台北市，這段期間也有參考其他五都做法，決定全面免費，就是希望讓每一個家庭都能夠減輕負擔。
陳其邁說，孩子的成長不能等，教育的投資不能省。今天他宣布115學年度起，高雄市公立國中小營養午餐全部免費，約18萬名學生受惠。雖然市府每學年將增加18億元經費的支出，但更重要的是減輕家長負擔、確保學生營養均衡，對下一代是值得的投資。
陳其邁解釋，其實市府已經研議一段時間，「我們必須考量到經費，特別是財政，讓市府照顧學生跟家長的美意可以落實。我們會決定推動這項政策，主要的原因在於高雄幅員廣大，超過11個台北市。」從都會到偏鄉，他認為不論家庭的經濟條件如何，每一個孩子都應該獲得同樣好的照顧。
他說，每天的午餐菜色，大家都能夠享用符合「三章1Q」優良國產食材。這是公平，也是市政府應該要做的事情。
高市府從113學年度起，已經編列了1億4000萬元補助每餐每生4元，並每年投入5800萬，讓國小的學生每週都能夠喝到鮮奶。115年度更自籌4.5億元，確保學生餐食使用「三章1Q」國產可溯源的食材。
陳其邁指出，現在更進一步宣布營養午餐全面免費，就是希望讓每一個家庭都能夠減輕負擔，每個小孩都能夠安心吃得好、長得壯。所以，公立國中小營養午餐免費有其必要性。
高市教育局在這段期間也有了解其他五都做法，綜合各項考量後，才正式宣布從115學年度起實施公立國中小營養午餐免費的政策，也會嚴格把關品質，兼顧營養均衡。
