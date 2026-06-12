高雄爆登革熱醫院群聚 5人確診

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高雄市立民生醫院爆今年首例登革熱群聚！疾管署12日公布，國內新增5例登革熱本土病例，皆發生在民生醫院，感染源不明。高市府已要求醫院實施人員降載，管制病患只出不進，並針對院內孳生病媒蚊裁罰1萬5000元。這也是國內相隔9年，再次出現醫院登革熱群聚感染，今年共累計6例本土登革熱，全發生在高雄。

高市衛生局說明，此次指標個案為78歲女性，曾於5月29日至6月10日因神經內科方面疾病入住民生醫院，出院後回到三民區家中短短1天，因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗，當晚確診為登革熱第二型，隨後又於6樓相鄰病室再檢出4例登革熱陽性確診者。

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高市衛生局隨即溯源自5月27日起擴大採檢，截至12日中午已採檢131人，目前指標個案6樓病房3間病室共計5例陽性個案，皆為住院病患，其中3位為高齡79歲至91歲長輩，現由院方治療照護中。

除指標個案外，其他4人並未曾離開醫院。由於血清型別不同，可以確定此波5例確診個案感染源，與首例本土確診個案無關，同住家人目前亦沒有疑似症狀。

高市衛生局分析，民生醫院為高雄市指定傳染病應變醫院，承擔新進移工3日內登革熱採檢及收治高雄市登革熱疑似或確診個案等重責，加上近期連日降雨造成露台排水槽、地面凹洞積水，且查獲孳生病媒蚊，造成院內局部範圍登革熱風險上升。

疾管署副署長曾淑慧表示，醫院發生登革熱群聚十分罕見，上次是107年台中一間醫院，此次5例確診也是今年國內首例本土登革熱群聚感染，目前感染源仍不明，疾管署會進一步基因定序，釐清是否與境外移入個案有關。

高市衛生局表示，由於民生醫院院區及周邊社區存有病媒蚊孳生源，顯示社區恐存有潛在個案，目前已啟動「風險管控」、「溯源追蹤」及「確保病人安全」等三項首要工作，同時院方即日起降載，管制病患只出不進，並將6樓住院病人安置其他樓層病房防蚊隔離。至於已出院病患及陪病者初步清查大約200人，將逐一聯繫採檢。

曾淑慧表示，登革熱疫情通常都是南部（台南、高雄、屏東）較為嚴重，埃及斑蚊是南部地區傳播登革熱的主要病媒蚊，其傳播效率比白線斑蚊強，一隻蚊子可能傳染給很多人。進入梅雨季，近日全台各地均有降雨，民眾應落實住家內外環境整頓與孳生源清除，避免病媒蚊孳生。