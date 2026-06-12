高雄爆登革熱「醫院群聚」！隔壁房4人中鏢

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▲高雄發生醫院登革熱群聚事件，總計5人確診。（圖／記者張乃文攝）

[NOWNEWS今日新聞] 疾管署今（12）日公布高雄市發生一起醫院登革熱群聚事件，疾管署成立機動防疫隊，支援高雄市各項防治工作。依衛生單位疫情調查，相關個案具共同活動史。指標個案為高雄市三民區70多歲女性，住院後因檢出登革熱第二型，後續擴大疫調採檢，相鄰病室檢出登革熱陽性確診4人，總計5人確診登革熱。

疾管署發言人曾淑慧說，群聚案指標個案為高雄市三民區70多歲女性，具慢性病史，5月29日因病住院，6月10日出院，6月11日因發燒、頭暈等症狀再次住院，經採檢確診登革熱第二型，同住家人目前無疑似症狀。

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登革熱群聚確診5人 疾管署成立機動隊

曾淑慧提到，經衛生單位擴大疫情調查及採檢，指標個案住院期間相鄰病室再檢出登革熱陽性確診者4例，研判為一起群聚案件。衛生單位已匡列相關個案潛伏期及可傳染期間接觸者並規劃擴大採檢，以找出潛在感染者。

曾淑慧表示，衛生單位已針對個案居住地及活動地周圍環境進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，宣導附近居民自我健康監測，同時請當地醫療院所提高通報警覺，呼籲民眾配合衛生單位防治措施，防範疫情擴散。

曾淑慧說明，據目前了解，指標個案5月29日住院，到6月10日住院採檢，發現確診登革熱，因為發生在醫院，因此隔壁病室也進行採檢，擴大採檢過程總計5例陽性確診，全數為登革熱第二型。

不過，其孳生源仍有待釐清，曾淑慧說，會再進行基因定序，了解與境外移入的關聯。而醫院防疫管控部分，也會由地方衛生局進行調查、裁罰。

曾淑慧說，高雄區管中心也已經開會進行防治中心，疾管署則成立機動防疫隊。而最近一次發生院內登革熱群聚的時間點，為2018年台中的醫院。

今年累計74例登革熱 6例本土都在高雄

疾管署監測資料顯示，今年截至6月12日，累計74例登革熱確定病例，其中6例為本土病例，居住地均為高雄市；另68例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入，以印尼(21例)為多，其次為馬爾地夫(14例)及越南(9例)，今年累計病例數與去(2025)年同期(78例)相當 ，低於2024年同期(271例)。

全球登革熱疫情持續，今年截至4月全球累計報告102萬餘例病例，主要分布於美洲，以巴西、玻利維亞及哥倫比亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家越南、馬來西亞及斯里蘭卡等國近期疫情上升，且越南、斯里蘭卡、寮國、柬埔寨、馬爾地夫及東帝汶等國今年病例數高於去年同期。

疾管署提醒，目前已進入梅雨季節，全台各地均有降雨，雨後積水容器增加，有利於病媒蚊孳生，請民眾澈底落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。

若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及早採取防治工作。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。

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