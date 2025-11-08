高雄爆老師不當管教！家長控捏到學生肩膀瘀青 欲辭幹部還威脅記小過

一名高雄國中生家長於臉書爆料，稱自己的孩子受到老師不當管教，甚至還將他的肩膀捏到瘀青。示意圖，取自plxabay



近日高雄市左營區某國中傳出導師疑似管教不當，除了將學生留校未通知之外，還將該名學生的肩膀捏至瘀青，引起熱議。根據臉書社團的貼文分享，一名學生因朝會講話被老師捏肩膀警告導致瘀青，而家長後續想要求自己小孩辭去班級幹部職位時，老師還以「辭退會被記小過」為由，要求對方再考慮看看，為此校方與教育局目前已介入調查中。

根據家長在臉書貼文中所述，他的孩子就讀高雄某國中2年級，在10月底時某天4點半後放學後未到補習班，晚上6點多接獲補習班電話，後續詢問才知道孩子被老師留置在校，不滿沒告知家長導致小孩失聯了一段時間。過幾天，孩子因朝會轉頭與同學講話，被老師捏肩膀警告，事後發現被捏處瘀青，家長因此一怒之下帶孩子到醫院驗傷。

高雄一名國中生家長踢爆自己小孩遭到班級導師不當管教，甚至還造成自己孩子的肩膀被捏至瘀青。取自臉書

家長質疑老師長期刁難自己小孩，一直認為他擔任總務股長時辦事不力，後續家長也請老師把總務的職位換掉，不料老師在校長面前說好，回過頭來卻在聯絡簿中寫下「辭退會被記小過」，令他相當不滿。

對此，該校校長出面澄清，表示該校絕無辭去幹部就要被記小過的規定，但班級幹部有任期，且依12年國教體系當完是有加分的，若學生不願意當就是另外選，但任期沒有當完依法就是不能加分。針對留校的問題，校長認為老師確實是要與家長做好聯繫。

高雄市教育局表示，學校接獲家長反映後，立即完成校安通報，並依規成立調查小組釐清是否涉及教師不當管教，教育局已要求校方依教師法等規定召開校事會議，審議後續處置。

