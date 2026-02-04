高雄爆銀樓搶案…2貪匪秒吞「97萬金條」手法曝光！躲18小時落網

記者簡榮良／高雄報導

年關將至，人心惶惶！高雄三民區懷安街某銀樓昨（3）日下午17時許爆發搶案，由32歲陳姓主嫌與23歲共犯雷嫌裡應外合，成功得手一條5兩重、要價97萬元金條。原來，陳嫌早一步到銀樓看飾品，謊稱要領錢先離開，不久後換雷嫌進店看金條，儘管此刻中控鎖門，他們早盤算等陳嫌回來門會短暫開啟，雷嫌趁勢搶金條奪門而出，就短短幾秒，97萬金條在眼皮下被洗劫，18小時後才落網，陳男則裝作路人甲，很有自信沒跑，當場被逮捕。

由32歲陳姓主嫌與23歲共犯雷嫌裡應外合，成功得手一條5兩重、要價97萬元金條。（圖／翻攝畫面）

這起搶案發生在3日下午17時30分許，警方獲報指稱三民區懷安街某銀樓發生搶奪案件，迅速派員於短時間內趕抵現場，當場逮捕裝路人甲的32歲陳姓主嫌，並迅速於18小時內將共犯雷嫌查緝到案並起獲遭搶金條，全案依搶奪罪移送高雄地檢署偵辦並建請羈押。

雷嫌趁勢搶金條奪門而出，就短短幾秒，97萬金條在眼皮下被洗劫，18小時後才落網。（圖／翻攝畫面）

經了解，雷嫌(23歲)先進入銀樓佯裝選購金條，並請店家端出金條讓他選購，期間，陳嫌(32歲)於店外敲門要進去，雷嫌則趁店家負責人開門之際，手持金條迅速逃離現場。店家初估財物損失約新臺幣97萬元，現場無人受傷。

警方獲報後立即成立專案小組，報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦，除當場逮捕陳嫌外，經擴大調閱沿線監視器畫面，利用大數據分析及科技偵查，迅速鎖定雷嫌藏匿處所，於案發18小時內將其拘提到案，並帶同至寧夏街一帶起獲贓物金條1條，全案依搶奪罪嫌，將陳嫌及雷嫌等2人移送高雄地方檢察署偵辦並建請羈押。

共犯,主嫌,搶案,金條,高雄三民區,銀樓（圖／翻攝畫面）

不良行為，請勿模仿！

