高雄爆「抽乾驚悚事件」！男疑遭友惡整吸毒菸連滾帶爬

嚇壞在場的老爸！高雄市杉林區一處民宅昨（3日）差點出人命，原因是有位40的拖板車司機，疑似被朋友惡整「誤吸」毒菸，整個人幾秒內癱倒四肢不聽使喚，宛如喪屍連滾帶爬。

旗山分局。（圖／Googlemap）

據《ETtoday》的報導，事發在昨晚10點多，當這名男子被送旗山醫院後，院方檢傷出判疑似為安非他命中毒，救護人員趕到這名男子的家中時，現場也找到一截內含粉末的塑膠管，當場封存裝袋拿到醫院給警察，而據男子透露，昨晚同事來家裡跟他喝酒，然後遞上一根「菸」給他抽，他抽完沒幾秒就全身無力，癱軟在地四肢不聽使喚，連滾帶爬跟在場的老爸求救。

該名男子身體狀況逐漸恢復後，氣炸表示：「我根本不知道那是毒品，我被騙了啦！」旗山分局也查出他並無毒品相關前科，但仍對他的供詞持保留看法，同時追查遞菸給他的同事是否涉犯毒品供應、施用等相關罪責，及向上追查毒品是從何而來。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

