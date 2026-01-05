高雄爆「績優督導」性侵弱勢少女 衛福部證實已送懲戒！3月內有結果 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

曾獲衛福部「績優督導」表揚的高雄市衛生局心衛中心執行秘書何建忠，涉嫌利用職務權限挑選脆弱個案的未成年少女性侵，事後還透過於任職社會局的太太查詢偵辦進度，遭檢方起訴。由於夫妻兩人都是社工師，衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如今（5）日證實，衛生局已將何建忠移送懲戒，最重可廢止執業執照跟社工師證書，依規定三個月內必須做成決議。

高雄地檢署是在近日偵結起訴，何建忠涉利用職務之便，鎖定弱勢未成年少女性侵，求刑10年6個月，何建忠任職於社會局的太太，也被查出涉嫌案發後洩漏警方偵辦內容，兩人均被記二大過解聘。

蘇昭如下午回應媒體詢問時證實，何建忠夫妻都有社工師執照，目前高雄市衛生局已將何移送懲戒，組成兼顧各團體代表、專家學者等，依規定將在三個月內做成決議，最重可以廢止執業執照跟社工師證書；至於何妻，衛福部尚需跟高雄市社會局確認是否也移送懲戒。

蘇昭如說，112年6月9日《社會工作師法》部分修正條文已通過修法，其中第七條規定有下列各款情事之一者，不得充任社會工作師；已充任者，撤銷或廢止其社會工作師證書，其中就包括：犯性侵害犯罪防治法第二條第一款之罪、性騷擾防治法第二十五條第一項之罪、兒童及少年性剝削防制條例所定之罪、刑法第三百十九條之一至第三百十九條之四之罪，經有罪判決確定。

蘇昭如強調，法令同時規定，社會工作師若有業務上重大疏失、違反倫理、違反保密原則等情事，由社會工作師公會或主管機關可以移付懲戒，結果有輕有重，最重者就是廢止執業執照跟社工師證書。

蘇昭如說，未來一旦判刑確定，依照現行《兒童及少年福利與權益保障法》、《 幼兒教育及照顧法》等各福利法規規定，何建忠也不能再擔任兒少保、教保、身心障礙乃至長照機構等相關人員。

至於外界關心，社工是否也會比照「狼醫查詢平台」公布相關犯罪、懲戒訊息。蘇昭如表示，相關意見可以研議，但目前相關機構在任用社工及相關人員時，若想事先查詢有無犯罪紀錄或不適任行為，已有查詢機制可用，可以逕自向警察局申請協助查詢。

