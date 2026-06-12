高雄爆「醫院內感染」登革熱群聚 70歲婦「發燒、頭暈」相鄰病室共5人確診

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全台進入梅雨季節，氣候濕熱加速病媒蚊孳生，高雄市今（12日）驚傳今年首起「醫院內」登革熱群聚感染事件。疾管署指出，指標個案為一名居住在高雄市三民區的70多歲女性，具有慢性病史，5月29日因其他疾病住院治療，6月10日康復出院，未料隔日即出現發燒、頭暈等症狀，6月11日再度就醫並確診感染登革熱第二型，目前同住家人均未出現疑似症狀。

由於該名個案多數潛伏期均在醫院內度過，高雄市衛生局接獲通報後，立即針對其住院期間相鄰病房展開擴大疫調與採檢。結果今日出爐，與指標個案相鄰病室再檢出4例陽性個案，初步研判為院內群聚感染事件。衛生單位已緊急匡列相關接觸者，並持續擴大採檢，以釐清是否仍有潛在感染源。

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疾管署統計顯示，截至2026年6月12日，全台累計74例登革熱確診病例，其中本土病例6例皆集中於高雄市，其餘68例均為境外移入，感染來源以東南亞及南亞國家為主，其中以印尼21例最多，其次為馬爾地夫14例、越南9例。

全球登革熱疫情同樣持續升溫，截至今年4月已累計超過102萬例病例，主要集中於美洲地區，包括巴西、玻利維亞與哥倫比亞等國；亞洲鄰近國家如越南、馬來西亞近期疫情亦呈上升趨勢。

疾管署提醒，近期各地降雨頻繁，雨後積水容器易成為病媒蚊孳生溫床，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，加強環境清理。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀，應儘速就醫並主動告知相關旅遊史。（責任編輯：王晨芝）

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