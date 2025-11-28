高雄爆3歲男童…罹白血病「等嘸病床4個月死亡」父母崩潰！陳其邁說話了

記者簡榮良／高雄報導

父母與醫護抱頭痛哭！高雄一名3歲男童「小恩碩」罹患嚴重再生不良性貧血極需骨髓移植，卻因苦等4個月沒病床離世。議員許采蓁痛心指出，問題出在醫療資源分配不平均，全台骨髓移植病床共121床，高雄只有6床，其餘集中雙北、桃園。因此，「小恩碩」父母想北上求醫，這才知道需自己找外包救護車、自備血氧機，搶命之路滿佈荊棘。對此，陳其邁回應，特殊病房目前南部確實比較少，「給我們一點時間」，檢視高雄兒童醫療整體資源配置。

高雄一名3歲男童「小恩碩」罹患嚴重再生不良性貧血極需骨髓移植，卻因苦等4個月沒病床離世。（圖／翻攝自高雄市議會YT）

「明明已經找到骨髓移植者，卻因為等不到病床而離世！」議員許采蓁昨日在市政總質詢時揭露一起心酸悲劇，一名3歲男童「小恩碩」罹患嚴重再生不良性貧血極需骨髓移植，已經有捐贈者，卻被告知高雄病床必須等7個月；「小恩碩」父母全台到處拜託，跟孩子一起撐著，等待不知何時才會有的病房，今年2月終於接獲林口長庚4月會有病床；豈料，孩子撐到3月底不幸離世。

攤開衛福部統計，全台骨髓移植病床121床，其中80床都在雙北跟桃園，高雄只有6床，光台北市有60床，跟高雄差距10倍之多，這也是男童最後必須去北部就醫的原因，因為他在高雄完全等不到病床，醫療資源的差距大，或許是高雄兒童死亡率高居不下的原因。

許采蓁喊話市長儘速協調醫療單位、增設骨髓移植病房，儘速規劃綠色通道，確保患者在快速且受到良好照顧下轉院。（圖／翻攝自高雄市議會YT）

許采蓁透露，與家屬了解才發現，高風險病患轉院北上竟然需要自己找外包救護車，甚至自備血氧機，而運送途中點滴機器卡住，隨車護理師沒有學會操作，還得路邊求救急診團協助。喊話市長儘速協調醫療單位、增設骨髓移植病房，並儘速規劃綠色通道，確保患者在快速且受到良好照顧下轉院。

對此，陳其邁坦言，急性骨髓性白血病（AML）病患需要特殊病房，避免因免疫力低下受到感染，目前高雄確實較少，會持續跟衛福部溝通，在健康台灣計畫中加強補助南部的正壓高效過濾病房設置，「再給我們一點時間」，會找高醫、榮總、長庚等醫院，一起討論、檢視兒童醫療整體資源配置。

