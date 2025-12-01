高雄爛醉女清晨「搖擺上路」遭民族陸橋擊落！下秒竟然跑了…躲鳳山落網

記者洪正達／高雄報導

周女酒駕撞上民族陸橋橋墩後，隨即棄車逃逸躲到鳳山。（圖／翻攝畫面）

高雄市新興區民族陸橋1日早上發生一起自撞車禍，一輛自小客不知何故行駛民族路靠近八德一路側時，自撞陸橋橋墩，導致車頭損毀，前後安全氣囊爆開，但車上女駕駛卻趁機開溜，警方調閱監視器後掌握其身分為周姓女子（41歲），隨即前往鳳山區逮人，當場測得周女酒測值超標，隨即將周女上銬逮捕，訊後依公共危險罪送辦。

新興分局指出，中正三路派出所於1日上午7點左右接獲報案，指出在八德路與民族路口發生車禍，員警獲報趕抵後，發現肇事駕駛離去，警方於是調閱監視器並聯繫租車公司，鎖定肇事者為周女，員警隨即前往鳳山區將周女逮捕歸案，經酒測發現周女為酒測值超標，經請示檢察官後，仍依公共危險現行犯逮捕。

監視器拍下周女逃逸過程。（圖／翻攝畫面）

警方表示，訊後除將周女依公共危險罪移送辦外，針對肇逃行為將依法開罰最高3000元罰鍰，並吊扣駕照1到3個月，警方重申，對於酒駕及肇事逃逸等不法行為，必將從嚴從速查辦，以維護用路人安全及社會法治。

周女訊後依涉犯公共危險罪嫌送辦。（圖／翻攝畫面）

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

