高雄牙醫暫不鑽牙 改當攝影藝術家開展

牙醫師周文藝(左起)、陳良印、侯儀芬、楊育傑，舉辦攝影聯展，展現白袍另一面的藝術氣息。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市牙醫公會今(4)日舉辦的「符號的重量──從醫師的領帶到家的影像」攝影聯展，4位參展牙醫暫時放下鑽牙、補牙器具，把平日愛好的攝影作品、藝術創作等，以「家」為主題策展，展現白袍底下的藝文氣息。

這場攝影聯展，是由周文藝、陳良印、侯儀芬、楊育傑4位牙醫師擔任創作者，以各自不同的影像語言，回望生命中關於「家」的起點，這不僅是1場攝影展，也是1場關於世代、身分與符號如何不斷被拆解、重組的視覺對話。

周文藝醫師的作品以「自然的家」為題，他從學生時代就愛好攝影，更從1張蜻蜓交配的畫面，觸動他沉浸於生態攝影的起點，他將鏡頭貼近生態的細節，展示的作品有蝸牛產卵、母猴為小猴梳毛、家中盆栽的蜘蛛等，皆是讓人以為很遙遠或陌生，其實一直就在生活周遭的生態常景。

陳良印醫師則以「家的地景」為線索，透過空拍機、攝影機呈現不同時空與角度，在鏡頭下呈現的不同風景，就像蓮池潭從空中俯看，就像1座小漁港，從龍虎塔間透出的日出與倒光芒，是只有冬日早晨能看到的景象。陳良印打趣地說，牙醫其實也常拿拍攝病人的齒模、牙齒構造等，只是脫下白袍時，他更偏愛風景與人像帶給他的感動。

主要策展人侯儀芬不僅是牙醫，其實也畢業於高師大跨領域藝術研究所，這次展出的非她的攝影作品，而是從同為牙醫師的先生蔡政峰家族的舊照片，用具意義的各式領帶拼接成相框，甚至拆解每條領帶的名牌、縫製其中的贈與名條等，透過訪談解說領帶在特定年代對醫師的重要意義，侯儀芬說，這些領帶、頭銜、姓名，曾是象徵專業與權威的符號，而「家」不只是情感歸屬，也是一種必須被理解與承受的結構。

楊育傑醫師的創作，則將「家」推向族群與歷史層次，身為平埔族後代的他，曾從媽媽的血源探索西拉雅族自荷蘭時期的聯結，他曾籌劃「2023搭加里揚之戰重演」的行動劇演出，內容源於家族系譜的追索，意外揭開與馬卡道族的血脈連結，這次作品是把這齣戲劇背後歷史人物、影像及年代拆解及討論的幕後，用不一樣的方式重新呈現。

「符號的重量──從醫師的領帶到家的影像」攝影聯展即日起至1月25日在高雄市牙醫師公會會館(前鎮區中山二路91號2樓)展出。

侯儀芬(右)與先生蔡政峰皆是牙醫，這次作品將先生家族的舊照片，與具權威、束縛意義的領帶拆解成相框。(記者許麗娟攝)

周文藝醫師沉浸於生態攝影，也細膩觀察昆蟲、鳥類的習性。(記者許麗娟攝)

陳良印醫師透過鏡頭與空拍機，讓蓮池潭也有不一樣的面貌。(記者許麗娟攝)

