南部中心／廖錦雄、陳芷萍 高雄市報導

高雄市前金區一間牛肉火鍋店，放在騎樓下的火鍋爐心，兩度遭人偷走。第一次店家想說算了，沒想到又被偷一次，決定不再姑息，報警抓人。警方發現是一名慣竊涉案，很快就逮到人，但被偷走的四個爐心早就變賣，錢花光光了。

高雄牛肉火鍋店兩度被偷！ 4火鍋爐心遭變賣2千「全花光」

吳姓竊賊兩度到高雄市前金區這間牛肉火鍋店行竊，偷走四個火鍋爐心，變賣2000元，全都花光。（圖／民視新聞）

監視器錄到，穿著全身黑，戴棒球帽的男子，伸手拿走桌子中央的火鍋爐心，轉身看到另一張桌子，也沒漏掉，一口氣拿了三個走，然後騎著腳踏車離開。沒想到，二十多天後，他又來報到，故技重施。高市警前金派出所長尤明賜：「該店家於9月30日，10月28日共遭竊兩次，嫌犯均趁店家尚未營業時，自騎樓將廚具徒手竊取，隨即騎單車離去。」附近店家：「他們都是放在外面，他們放這樣放很久了，這不是最近期的事情，都沒怎樣，爐心應該是鐵的，可能偷去賣吧。」附近店家：「兩次太誇張了，你如果是一次還沒關係。」

牛肉火鍋店平常打烊之後，放在騎樓的桌子沒有收起來，引來小偷覬覦，把爐具裏的爐心給偷走。（圖／民視新聞）

遭竊的是高雄前金區這間知名的牛肉火鍋店，周一沒有營業，平常就像這樣，打烊之後，放在騎樓的桌子沒有收起來，引來小偷覬覦，把爐具裏的爐心給偷走，第一次業者想說沒多少錢就算了，哪知小偷食髓知味，又來第二次，店家不忍了，報警抓人。高市警前金派出所長尤明賜：「調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定並比對確認，吳姓犯嫌設有重嫌，並隨即將吳嫌查緝到案。」有不少店家也習慣把桌椅等東西放在騎樓不收，難道不擔心會失竊？附近店家：「不會，不會，這裏不會，這裏沒什麼東西好偷。」附近店家：「我們是都有收進來，不要放在外面。」吳姓嫌犯是名慣竊，有過八次竊盜前科，從41歲偷到現在60歲了還在偷。他坦承把4個爐心變賣，換得2000元，錢都已花光。警方也提醒業者，營業用物品請收好，以免被偷走，反而影響到做生意。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

