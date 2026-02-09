高雄犬貓巡迴絕育開春首發 阿蓮三合一服務守護毛孩健康

高雄市動物保護處8日前進阿蓮區老人活動中心，舉辦115年首場偏遠地區巡迴犬貓絕育三合一活動，提供免費犬貓絕育手術、晶片植入與寵物登記、狂犬病疫苗施打及動物醫療諮詢服務，吸引大批飼主帶著家中毛孩前來參與，為新的一年替寵物領取象徵健康與安心的「醫療紅包」。

↑圖說：115年首場偏遠地區巡迴犬貓絕育三合一活動，8日在阿蓮區老人活動中心舉行。（圖片來源：高雄市農業局提供）

本場活動成果豐碩，共有168隻犬貓完成狂犬病疫苗施打，115隻完成晶片植入及寵物登記，另有97隻犬貓順利完成絕育手術。農業局長姚志旺表示，飼養犬貓除應落實寵物登記、定期施打狂犬病疫苗與辦理絕育等基本責任外，提升動物福祉同樣重要，因此活動特別邀請臨床獸醫師進駐，設置醫療諮詢站，提供疾病照護與飼養衛教建議，讓服務更加多元完善。他也感謝阿蓮里長黃靖娟協助場地安排與活動宣傳，讓巡迴服務順利推動，並期盼透過在地力量持續深化動保觀念。

↑圖說：鄉親們紛紛帶著家中犬貓前來領取這份春節前犬貓醫療大紅包。（圖片來源：高雄市農業局提供）

動保處指出，去年共舉辦34場偏遠地區巡迴犬貓絕育活動，累計完成1,694隻犬貓絕育，顯示民眾參與踴躍。姚志旺提醒，犬貓若未絕育，易出現行為問題、意外懷孕或罹患生殖系統疾病等風險。依現行《動物保護法》規定，飼主應為寵物絕育，未替寵物絕育且未申報免絕育，或未申報繁殖需求而繁殖者，經查證屬實可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，屆期未改善得按次處罰。此外，未辦理寵物登記或未施打狂犬病疫苗，也將面臨3千元至數萬元不等罰鍰。

↑圖說：活動中亦聘請臨床獸醫師並設置動物醫療諮詢站，供飼主提供更多元化的醫療服務。（圖片來源：高雄市農業局提供）

動保處表示，115年度偏遠地區巡迴犬貓絕育活動已於農曆年前啟動，3月將陸續前往大樹區姑山倉庫及杉林區木梓社區活動中心辦理，呼籲醫療資源較為不足地區的飼主多加利用。另115年度犬貓絕育補助亦同步開跑，凡年滿18歲的高雄市民，每人最高可申請2隻，於活動期間完成絕育手術並符合規定者，即可向動保處提出申請。名額有限，相關資訊與申請書可至動保處官網查詢下載。

