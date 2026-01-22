高雄犬貓絕育補助全面啟動 巡迴三合一首場2/8前進阿蓮

為持續強化動物保護與源頭管理，高雄市政府宣布115年度「市民犬貓絕育補助」即日起受理申請，同步啟動偏遠地區照護機制，年度首場「犬貓絕育三合一巡迴活動」將於2月8日在阿蓮區老人活動中心登場，提供醫療資源相對不足地區的飼主就近服務，名額有限，呼籲毛孩爸媽把握機會。

↑圖說：高市犬貓絕育雙軌開跑，為了毛孩的健康最好都要結紮。（圖片來源：高雄市動保處提供）

高雄市動物保護處統計，去（114）年度全市共補助8,412隻犬貓完成絕育手術，補助對象涵蓋市民、動物保護團體、愛心個體戶及偏遠地區巡迴活動。其中，「市民犬貓絕育補助」完成3,197隻家犬貓，創下歷年新高；偏遠地區「犬貓絕育三合一巡迴活動」則辦理34場次，協助1,694隻犬貓完成手術，顯示市民對絕育政策的認同度與參與度逐年提升。

農業局長姚志旺表示，隨著動物保護觀念普及與法規宣導持續推進，越來越多飼主理解絕育對犬貓健康的重要性。他也提醒，未絕育的犬貓容易出現行為偏差、意外繁殖，甚至引發生殖系統疾病，嚴重時恐危及生命，為毛孩健康著想，絕育仍是最佳選擇。依現行《動物保護法》規定，犬貓飼主應為寵物辦理絕育，若未絕育且未申報免絕育或繁殖需求，經查證屬實，最高可處25萬元罰鍰，並得按次處罰。

↑圖說：為照顧動物醫療資源較缺乏地區，高雄市動保處舉辦「犬貓絕育三合一巡迴活動」。（圖片來源：高雄市動保處提供）

動保處說明，115年度市民犬貓絕育補助對象為設籍高雄市、年滿18歲的市民，每人申請上限2隻，只要於活動期間內攜帶犬貓至本市合格獸醫診療機構完成絕育手術，並符合相關規定，即可提出申請。另為照顧偏遠地區需求，「犬貓絕育三合一巡迴活動」除2月8日阿蓮場外，後續場次也將陸續公布。相關申請書表及活動資訊，可至高雄市動物保護處官網查詢下載。

