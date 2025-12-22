即時中心／綜合報導

台北捷運台北車站、中山站周邊商圈19日發生隨機砍人事件引發社會震撼，然而高雄卻有一名男子在臉書PO文，不僅聲稱是北捷事件幕後主腦，甚至還嗆跨年會「幹大事」、揚言「要炸小港機場」；警方立即展開調查，迅速將蘇姓男子拘提到案，並依涉犯恐嚇危害安全等罪嫌移送檢方複訊，於昨（22）日晚間向法院聲押。經高雄地院審理後，火速於今（23）日凌晨0時許裁定將蘇男羈押。

航警局高雄分局在昨（22）日凌晨6時許接獲民眾報案，稱有人在臉書散播恐嚇機場、車站等言論，聲稱想要「跨年夜幹大事」、還沒完成炸小港機場的任務「也該行動了」等語，這名涉恐嚇網友還轉發北捷隨機攻擊傷人照片，恐嚇意味濃厚。

蘇男還稱，「繼北捷中山事件，高雄車站也有人負責計畫了那魔〜〜〜鳳山新城就交給我來，總是要這樣合作才能廣結善緣，這叫業配，懂?!繼北捷後，待高火後，下一個目標就是鳳山新城，就在跨年夜會有更大事件等著你們」，文末標註「#小港已有人完成任務不錯」。

快新聞／高雄狂男揚言「跨年夜炸小港機場」 地院深夜火速裁定羈押

蘇男臉書貼文。（圖／民視新聞翻攝）

航警獲報後立即組成專案小組，經追查臉書貼文來源，鎖定現居高雄鳳山的30餘歲蘇姓男子涉有重嫌，並於下午1時許將蘇男拘提到案；蘇男坦承文章是他發出的，並稱無實際要著手攻擊小港機場等，警方也沒在住所內發現可疑危險物品。

全案依涉犯恐嚇危害安全等罪嫌，將蘇男移送高雄地檢署複訊，檢方也在晚間9時40分向高雄地院聲請羈押。高雄地院隨即召開羈押庭，火速於今（23）日凌晨0時許裁定將蘇男羈押。

