高雄狂男發文嗆「跨年夜幹大事」炸掉小港機場 遭航警逮捕「立刻縮了」

高雄狂男發文嗆「跨年夜幹大事」炸掉小港機場遭航警逮捕。（本刊資料照）

航空警察局高雄分局表示，於今（22）日凌晨6時許接獲報案，有人在臉書散播恐嚇機場、車站等言論，聲稱想要跨年夜幹大事、還沒完成炸小港機場的任務也該行動了等話。警方隨後也拘提該名男子，而該名男子則稱，「沒有要實際攻擊小港機場之意」。

狂男發文嗆「跨年夜會有更大事件等著你們」

據了解，該名男子在社群媒體上發文稱，「繼北捷中山事件，高雄車站也有人負責計畫了，那魔鳳山新城就交給我來，總是要這樣合作才能廣結善緣，這叫業配，懂？！繼北捷後，待高火後，下一個目標就是鳳山新城，就在跨年夜會有更大事件等著你們」，文中還標註「#小港已有人完成任務不錯」。

男子遭逮「縮了」！

航空警察局高雄分局接獲報案後，立即與高雄市警察局刑事警察大隊及鳳山分局組成專案小組偵辦，並報請台灣高雄地方檢察署讓股檢察官指揮，嗣經追查臉書貼文來源，鎖定本國籍男子蘇嫌（男、30 餘歲、居高雄市鳳山區）涉有重嫌，經警方於13時許拘提到案後蘇嫌坦承發布貼文，不過蘇男稱並無實際要著手攻擊小港機場或其他地方之意，且警方亦無在其住居所內發現可疑危險物品。

警方指出，蘇嫌的行為涉嫌違反恐嚇公眾罪及民用航空法第105條規定：散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

航空警察局高雄分局呼籲民眾，切勿於網路或社群媒留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，以避免助長恐慌與模仿效應並誤觸法網，為有效遏止此類言論擴散、降低潛在危害，航空警察局高雄分局亦將持續針對恐嚇公眾、危害飛安等言論迅速追查、依法究辦。

