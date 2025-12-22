高雄狂男臉書嗆「跨年夜炸小港機場」 當天落網下場曝

即時中心／徐子為報導



一名蘇姓男子在臉書PO文聲稱北捷事件後「鳳山新城就交給他來」，還嗆跨年會「幹大事」，甚至揚言「要炸小港機場」，貼文遭網友檢舉，內政部警政署航空警察局高雄分局立即展開調查，逮到蘇男落網，依恐嚇公眾、危害飛安等罪依法究辦。最高可處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。





航警局高雄分局今（22）凌晨6時許接獲報案，民眾稱有人在臉書散播恐嚇機場、車站等言論，聲稱想要「跨年夜幹大事」、還沒完成炸小港機場的任務「也該行動了」等語，這名涉恐嚇網友還轉發北捷隨機攻擊傷人照片，恐嚇意味濃厚。



蘇男還稱，「繼北捷中山事件，高雄車站也有人負責計畫了那魔〜〜〜鳳山新城就交給我來，總是要這樣合作才能廣結善緣，這叫業配，懂?!繼北捷後，待高火後，下一個目標就是鳳山新城，就在跨年夜會有更大事件等著你們」，文末標註「#小港已有人完成任務不錯」。

快新聞／社群揚言「跨年夜炸小港機場」 火送逮到1高雄鳳山男子

蘇男臉書貼文。（圖／民視新聞）





航警獲報後，組成專案小組，經追查臉書貼文來源，鎖定現居高雄鳳山的30餘歲台籍男子蘇嫌涉有重嫌，警方下午1時許拘提蘇男到案，他坦承這是他發的，並稱無實際要著手攻擊小港機場等第，警方也沒住所內發現可疑危險物品。





警方呼籲，民眾切勿於網路、社群留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，以避免助長恐慌與模仿效應並誤觸法網，為有效遏止此類言論擴散、降低潛在危害，航空警察局高雄分局亦將持續針對恐嚇公眾、危害飛安等言論迅速追查、依法究辦









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

