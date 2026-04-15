白沙屯媽祖抵達北港朝天宮 進香現場實況、目前位置一次看
高雄狗狗各有千秋 "嗷運會"大放異彩
大小動物都需要用心守護，南台灣天氣熱呼呼，不過專屬狗狗的「嗷運會」，仍吸引很多毛孩家庭熱情參與，熱鬧的嘉年華會，將動保議題轉為生活趣味體驗，讓毛孩與家人，創造無可取代的珍貴回憶。
「1、2、3，去。」
一路有美食誘惑，牠不為所動。
嗷運會評審 張慈慈：「金帥帥以0.99秒的成績到達終點。」
1秒不到就奪冠，還要加碼拚奧斯卡獎。
「抽1張，是演可憐，好可愛，口水已經流一地了。」
勇奪奔馳、演技雙冠王，金帥帥狗生成就解鎖。
金帥帥的媽媽 吳翌芠：「平常都會跟牠玩捉迷藏，牠就學會了，牠的第1個獎盃，生日快樂，你好棒喔，最棒的狗狗，牠是米克斯(混種犬)。」
金帥帥的爸爸 李育林：「領養的狗狗，也是會非常可愛，非常聽話的。」
沒達標也沒關係，掃光賽道上的美食也有獎勵。
「樂樂剩3顆，樂樂聽到了。」
3盤通通吸光光，樂樂榮登掃地機器人大賞。
樂樂的媽媽 陳坫鈴：「牠是先跑完之後，沒有想過，把人家的吃光，還可以得獎，讓沒有家的(毛)小孩，先有一個家是最好的，有責任，把牠當小孩一樣好好教。」
Dobby的爸爸 林仕傑：「好緊張，好緊張。」
驚奇狗狗嗷運會，狗爸狗媽最驚奇。
Dobby的爸爸 林仕傑：「唉唷，還會找攝影師，原本想說，會不會就直接，卡在中間，一直吃，一直吃了，這次完賽很開心這樣。」
Maru的爸爸 潭冠汶：「(轉圈 哇) 要不要吃 (汪)，要不要吃 (汪)，(5分)。」
高雄市動保處副處長 郭明欽：「人的奧運會已經結束了，但是我們延續了奧運的精神，趣味的主軸，來啟發對於毛小孩的關注，飼主們能彼此交流，分享生活上的點點滴滴。」
Nana的媽媽 陳瑋寧：「牠是領養的，覺得牠的笑容 跟我以前的狗很像，你有乖嗎，Nana。」
Nana的爸爸 王炫友：「乖嗎，牠可以接受領巾 (是最接受的)。」
狗狗能動能靜各有所長，活力滿點盡情放電。
洪黑恩的媽媽：「1、2、3，Five，(喜歡那樣的圈圈 好可愛噢)，團結 。」
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