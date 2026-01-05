高雄狼官性侵未成年少女！議員轟衛生局長「封口半年」應下台 黃志中回應了

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

高雄市爆出公務體系重大性侵醜聞，一名16歲少女遭高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便違法查詢個資並誘騙性侵，引發社會譁然。高雄市議員李雅靜質疑，案件早在去年6月即已發生，衛生局卻長達半年未對外說明，形同全面封口，痛批此舉「就是在縱容下一匹狼出現」。對此，高雄市衛生局長黃志中今（5）日回應，強調基於保護被害人考量才未對外揭露，並坦言身為主管機關首長，必須為管理機制出現問題負責，但他強調期間並非毫無作為，已同步啟動相關處置與制度檢討。

廣告 廣告

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區42歲執行秘書何建忠涉嫌性侵未成年少女遭起訴。（圖／翻攝畫面）

曾獲衛福部「社會安全網績效督導」的何建忠，涉嫌利用職務之便違法查詢通報個案的個人資料，取得一名16歲少女的聯絡方式後，透過LINE接觸對方，並假扮性交易對象誘騙性侵得逞，遭雄檢起訴求刑10年半。

針對外界質疑半年未對外說明是否有隱匿之嫌，黃志中表示，被害人屬自殺高風險個案，經專業評估，因此考量對於被害人的保護，他選擇不對外揭露個案，即便因此承受誤解或下台壓力，也會做出同樣決定。

黃志中強調，這半年並非毫無作為，包括即刻解聘加害者、配合司法調查、全面清查權限紀錄，並啟動制度檢討與改善。他表示，一名犯罪者不能被放大成整個體系的問題，也不能抹煞上千名社安網及心衛專業人員的付出；這些同仁長期承擔高壓個案，他與團隊都在扛責任持續修補制度。

對於外界要求下台，黃志中表示理解，但認為換人並不能解決問題，僅是切割責任，反而有利於犯罪者。他指出，知悉案件後五個月未對外揭露，是依檢察官要求並基於醫療專業判斷，全力保護被害人身心安全，並已安排專責團隊照顧。他強調，真正的負責是在罵聲中把改革做完，未來將持續深耕改革，為城市打造一個更完善的社會安全網。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

更多FTNN新聞網報導

碩論寫「犯罪防治」卻性侵列管少女！何建忠學位恐撤銷？中正大學回應了

鎖定弱勢少女性侵！高雄「績優督導」社工妻幫查偵辦進度 夫妻吃2大過免職

社會安全網淪淫魔網！妻竟是共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

