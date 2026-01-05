高雄狼官性侵案藍轟衛生局長下台 林岱樺逆風挺留任：不是護航

高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠遭踢爆性侵醜聞，引起輿論譁然，更有多位藍營議員要求衛生局長黃志中下台。不過，有意角逐高雄市長的綠委林岱樺今天（5日）表示，支持黃志中留任推動制度大改革，她強調，這並非護航，而是要求其「戴罪立功」，高雄不需要一個只會切割、粉飾太平的政府。

民進黨立委林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺表示，這段時間看著黃志中局長在輿論當中，獨自承擔著所有的指責。很多人問她為什麼要發聲？「原因很簡單：我在黃局長的身上，看見了什麼叫作真正的忍辱負重。」

廣告 廣告

林岱樺指出，黃局長這半年來的沈默，不是因為怯懦，更不是為了掩蓋。當「透明」與「生命」發生衝突時，他選擇先保住那個孩子的，因為受害者是極高風險個案，任何媒體的渲染，都可能成為壓垮生命的最後一根稻草。有人質疑保護個資不是有 SOP 嗎？為什麼不揭露？但她認為，這不是處理事情的「態度」問題，而是守護生命的「良知」問題。黃局長寧可背負政治罵名，也不願拿孩子的命去冒險，這才是真正的專業承擔，「這種心境我感同身受，就像我長期面臨司法試煉與捍衛清白的長征，即便面對不實指控，我依然挺直腰桿，追查真相到底。守護公義與守護生命一樣，都需要不畏誤解的勇氣。」

高雄市衛生局長黃志中（中）。（資料圖／高雄市衛生局）

林岱樺說，一個敗類的惡行，代表管理機制出現漏洞，對於監督失靈的批評，自己完全認同，這正是她一直主張推動「大改革」的原因。但她認為，真正的負責不是在壓力下選擇切割或退場，「所以我支持黃局長留下把洞補好」，但這不是護航，而是「戴罪立功」。她也嚴肅建議黃局長，必須在最短時間內完成「數位足跡監測系統」與「異常讀取告警機制」的全面升級，交出改革的成績單。改革不能有空窗期：我們要的是制度的徹底重整：把權限管控做到滴水不漏。

「錯就是錯，不要逃避。」林岱樺表示，面對嚴重的犯罪與體系失靈，我們絕不能試圖淡化傷害。她認為受害者可能不只一人，她除了會陪著勇敢站出來的受害者一起前行，也呼籲市府應立即開設「受害者申訴專線」，並全面引入「第三方民間諮商力量」介入輔導。我們必須建立一個獨立於行政體系之外的信任管道：讓隱藏在暗處的傷害能被看見，讓專業的力量接住每一顆受傷的心，給努力做事的人一個公道。

曾獲衛福部表揚的高雄市衛生局心理衛生中心執行秘書何建忠（右）。（圖取自衛生福利部社會及家庭署YT）

林岱樺強調，高雄不需要一個只會切割、粉飾太平的政府，我們需要的是願意扛起責任、深耕改革的團隊。黃局長三十多年來對弱勢的付出不容抹殺，但她會以最嚴厲的標準監督這場大改革。她會繼續支持正確的制度，也會繼續在這場捍衛兒少弱勢的馬拉松中與受害者及基層同仁站在一起。我們不畏懼壓力，因為我們心中有更需要守護的高雄與市民。

延伸閱讀

高雄禽獸高官侵犯少女！陳其邁竟神隱 藍青年不忍了開轟

高雄衛生局秘書竟侵犯個案少女 檢求刑10年6月

蘭城晶英牛肉疑有異物「民眾嘔吐急診」 衛生局火速稽查